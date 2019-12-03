LINE Pay App慶上線！每週二四發送限量優惠券　結盟foodomo拓點、攜手GoShare送點數

▲LINE Pay攜手GoShare移動共享服務展開合作。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（3）日舉辦「領航跨境支付生態，共享無縫支付體驗」記者會，會中宣布LINE Pay推出全新App開放下載，其中安卓用戶即日起已經可以下載使用，並在上線期間的每週二、四發送限量優惠券，更結盟外送平台foodomo拓展支付據點，以及攜手GoShare移動共享服務送點數回饋。

▲LINE Pay App上線，簡化使用步驟。（圖／記者姚惠茹攝）

為了節省LINE Pay的使用步驟，LINE Pay宣布在台灣更新品牌LOGO，同時推出全新LINE Pay App，其中安卓用戶即日起已經可以下載使用，並將LINE Pay與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」正式更名為「LINE Pay Ｍoney」。

▲LINE Pay結盟外送平台foodomo拓點。（圖／記者姚惠茹攝）

同時LINE Pay宣布，為了滿足用戶日常飲食的支付需求，結盟外送外帶行動美食平台foodomo，加速拓展餐飲通路，並以Smart Lifestyle為核心，鎖定醫療、保險、電信、智慧服務等4大方向，擴大LINE Pay的服務發展。

為了慶祝LINE Pay App全新上線，LINE Pay宣布上線期間的每週二、四發送限量優惠券，包含清心福全的5元優惠券、日藥本舖50元優惠券、三商巧福六大品牌20元優惠券、喫茶小舖10元優惠券、foodomo的50元優惠券、美聯社驚喜優惠等。

LINE Pay更與GoShare移動共享服務展開合作，宣布即日起在GoShare正式新增LINE Pay支付服務，並祭出首波獨家強檔好康，那就是只要GoShare用戶首次使用LINE Pay付款，最高可享LINE POINTS20%點數回饋。

▲LINE Pay一卡通帳戶更名為「LINE Pay Ｍoney」，區別於電子票證。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE Pay結盟自由食間推動無人零售商店，目標鎖定台北商辦大樓，每天推出不同菜色。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE Pay結盟共享行動電源業者。（圖／記者姚惠茹攝）

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