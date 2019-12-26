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星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

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▲星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架。（圖／LINE pay提供）

▲星巴克「嗶」LINE Pay累積點數可免費兌換限量熊大手機支架。（圖／LINE pay提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE Pay今（26）宣布聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲，包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，而且用戶在星巴克使用LINE Pay結帳即可享最高15%點數回饋，多項優惠活動將陪伴LINE Pay用戶與星巴克粉絲，迎向嶄新的2020年。
 
LINE Pay表示，繼日前推出「LINE Pay星巴克星意禮」後，這次與星巴克此次攜手推出集點活動，並在台隆重推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式驚喜登場，可愛的熊大側坐在星巴克經典的全白馬克杯旁，另一款莎莉則隱身在馬克杯中向外俏皮探頭。

LINE Pa指出，集點活動從即日起至2020年1月22日止，用戶只要透過LINE Pay以原價購買任何一杯大杯以上星巴克飲料即可獲得1點電子章，總共集滿9點就可免費兌換隨機贈送的限量聯名熊大或莎莉手機支架。 

▲星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架。（圖／LINE pay提供）

▲星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋。（圖／LINE pay提供）

LINE Pay舉例，LINE Pay用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享LINE POINTS 3%點數回饋，搭配不同合作銀行在活動檔期也有提供多項優惠，像是綁定僅限於 LINE POINTS 回饋卡別的富邦J卡用戶，最高即享LINE POINTS 15%點數回饋。

LINE Pay說明，若使用已綁定的中國信託LINE Pay卡付款，每筆消費最多可獲LINE POINTS 13%點數回饋，其中LINE Pay卡友消費滿額還專享加碼活動，單筆消費滿800元，還有機會再獲得LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可在星巴克付款折抵。
 
LINE Pay強調，甫更名的「LINE Pay Money」為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出年底前於星巴克付款，即可獲得LINE POINTS 5%點數回饋的活動，並額外加碼，用戶只要在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看LINE POINTS 15%點數回饋。 

最後， LINE Pay與星巴克推出限量聯名的手機支架，憑LINE Pay 於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，即日起至2020年1月31日止，可以在新光三越A11 LINE FRIENDS STORE消費享95折，讓用戶體驗使用LINE Pay結帳的便利性。

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