禁接陸客、出團中港澳！旅行業已損20億　林佳龍：彌補方案核定了

▲因應武漢肺炎疫情，觀光局令旅行社禁出團中港澳、暫停接待來台陸客團。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎重傷觀光、旅行產業，觀光旅行業者連日喊苦，預估觀光產值將大損1200億。交通部長林佳龍今（7）日出席2020觀光節慶祝大會受訪時表示，針對上個月底協調陸客提早離境、至2月底前均暫停出中國大陸團、暫停接來台陸客團等三項業者的損失，上午已經核定優先辦理彌補措施，預估金額接近20億。

針對武漢肺炎疫情造成旅行業嚴重損失，林佳龍表示，交通部已經研提有關觀光業的紓困、復甦、振興方案，短期可以做的，交通部將先透過觀光發展基金跟相關預算馬上展開。目前估計業者在農曆春節前後配合讓陸客團提早離境、兩岸之間禁止出團、取消接團等，包含代墊款、航空公司預付訂金等，大約損失20億，這部分他早上已經核定彌補方案，會先協助他們度過難關。

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林佳龍說，除了短期紓困之外，更重要是要擴大投資，後續會配合前瞻計畫推動智慧觀光、數位轉型等，針對硬體設施部分，包含觀光局風管處、風景區，以及民間業者要投資或更新設備的部分，會透過獎勵投資、融資方法協助，這部分會跨部會協調後，就優先項目列入特別條例跟預算，希望透過短中長期方案，化危機為轉機。

▲林佳龍已核定針對旅行業的彌補方案。（圖／記者賴文萱攝）

因應未來疫情還可能延燒，林佳龍說，除了硬體設備提升外，也會投資人力培訓，希望幫助導遊、領隊升級、鼓勵司機學外語等。 至於涉及到對於運輸業者的影響，交通部先前已對遊覽車有汽燃費減免，後續也將進一步擴大到牌照稅，交通部可以同意的規費減免會直接來辦理，涉及跨部會的部分，會協助出面協調。

後續整體中長期紓困方案，林佳龍表示，交通部自己負責的部分已有初估數字，但還要經過行政院同意，這些方案主要是希望旅遊業不要裁員、放無薪假，鼓勵他們在此期間增加人才培訓計畫，交通部會彈性地跟公協會合作，希望短期讓觀光業界員工仍領得到薪水。

交通部官員指出，林佳龍部長上午已批准觀光局陳簽「旅行業接待大陸觀光團提前離境」等補助措施，補償對象包含經移民署註銷入出境許可證或拒絕入境之團體；陸客團提前出境。台灣旅行業者接待中國大陸團，因配合防疫政策衍生相關費用，包含訂金、提前出境之機票、旅客簽轉費用，交通部表示，將在2億的預算額度內，由旅行業者檢附申請表及單據申請，預算來源將由觀光發展基金殷實支付，會趕在2月底完成。