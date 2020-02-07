「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

▲「清流哥」身體情況穩定，看書度過漫長住院時間。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸人民因武漢肺炎而瀰漫恐懼氛圍，但也有許多小故事廣為流傳，如武漢方艙醫院的「清流哥」；一張他在床上淡定自若閱讀書本的照片，和慌亂的疫情形成極大反差，讓他在微博爆紅，也意外觸發網友們的激昂情操。留言高呼「肺炎打不倒武漢人」、「他是清流，他是定海神針，他是壓艙石！」

綜合陸媒報導，武漢國際會展中心的方艙醫院6日正式啟用，記者的鏡頭在排排病患中，鎖定了一名正在閱讀的男子，在一片慌亂、身染新型冠狀病毒的狀態下，仍能靜下心來看書，引起了許多人的關注。

一名《楚天都市報》評論員以優美散文的方式形容該男子的不凡，「周遭或許有嘈雜的聲響，有匆忙的腳步，心頭或許也有隱隱的不安，有難言的焦慮，但他手中捧著書本，便能靜心安穩，便能忘卻病痛，便能淡定從容地，迎戰兇惡的病毒。」

▼他的「英姿」讓微博網友激動。（圖／翻攝自微博）

▲網友找出「清流哥」手中正在讀的書。（圖／翻攝自微博）

微博網友也封他為「清流哥」，大讚「網紅帥哥加油，你給方艙醫院的患友做出來表率，早日康復」、「看書是很好的抵抗精神病毒的方法」、「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋，書中自有殺滅病毒的良藥」、「希望他還沒能看完，就出來啦」、「好學習的人運氣都不差」！另有網友表示，他在看的書是《政治秩序的起源：從前人類時代到法國大革命》，作者為在世日裔美籍作家。

清流哥接受記者訪問時表示，自己姓付，今年39歲，在佛州州立大學教書，博士後的研究方向是高分辨冷凍電鏡，過年回到武漢探望父母，結果全家都被傳染了武漢肺炎，1日確診新型冠狀病毒後就開始住院隔離。

清流哥表示，自己只是愛好讀書，完全沒想到會走紅網路，但還是呼籲大家將焦點放回第一線醫護人員，「每天看他們忙進忙出10幾小時，我很心疼。」