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快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

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▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，截至6日24時為止，中國大陸新增3143例、73死，累計共31161例，，累計治癒出院1540例。

根據中國大陸健康委員會網站指出，2月6日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3143例（湖北2447例），新增治癒出院病例387例（湖北184例），當日解除醫學觀察的密切接觸者26762人。新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

截至2月6日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例31161例，累計治癒出院1540例，現有確診病例28985例（其中重症病例4821例），累計死亡病例636例，現有疑似病例26359例。累計追蹤到密切接觸者314028人，尚在醫學觀察的密切接觸者186045人。

累計收到港澳台地區通報確診病例50例：香港特別行政區24例（死亡1例），澳門特別行政區10例（治癒出院1例），台灣地區16例（治癒出院1例）。

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