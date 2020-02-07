不僅止於開路造橋　工兵朝向陸軍戰鬥智庫快速布雷

軍聞社／記者陳軍均報導

國家推動重大建設或面臨災害防救工作時，都可看見工兵部隊投入的身影，而工兵訓練中心更負有「逢山開路、遇水架橋」的使命；其中，負責教學並規劃班隊課程的教官組，分為渡河組、機械組、戰工組以及軍工組，各組教官針對工兵部隊戰備任務，強化戰鬥支援整體效能，並規劃學員配合勞動部技能檢定中心的重機械操作考試，取得國家級證照，讓學員在工兵專長技能上更加專業。

「工訓中心是培育優秀工兵幹部的搖籃，致力於工兵專業專長傳承與創新。」工訓中心指揮官陳少將表示，工訓中心負責工兵兵科專業專長班隊教育，秉持為戰而訓、訓用合一的精神，訓練各工兵部隊成為建軍備戰的先鋒。

工訓中心為了精進工兵作戰效能、提升工兵專業能量，在未來定位上，更朝向陸軍戰鬥工兵智庫，以及專業技能鑑定中心的發展來努力，也希望能夠建構具備快速布雷、快速排雷、快速機動、快速阻絕等多重任務的工兵部隊，打造優秀的工兵勁旅。

「為了因應各類型災害，工兵在這個課目上的訓練，得面對更多元的挑戰及訓練方式。」渡河組教官林少校表示，渡河組的課程主要有兩大項目，第一個就是有關橋樑的架設，第二個部分就是操舟渡河；在橋樑架設的課程上，主要區分固定橋樑與機動橋樑、以及浮門橋樑。其中，在橋樑的架設課程上，著重於架橋的程序、步驟及故障的排除，所以在課程上，會著重在架設流程練習，使官兵能夠更迅速投入災害防救的任務。

「在工兵機具上，裝備預防保養作業的重要性，不亞於工兵機械操作。」機械組教官周士官長強調，沒有妥善的機具，即便有良好的機械操作技術，也無法施展長才，所以在機械組的教育上，著重在裝備的保養，使官兵在回到部隊投入訓練時，能夠在單位實施基本保養，維持裝備妥善率。

軍工組的課程，則著重在生活設施及水電實務的課程，授課內涵更因應目前國軍全面推動志願役兵舍改善及興建工程，強化培養工程專業人員，使官兵能夠投入執行工程規劃與施工管理，以及兵舍設施修繕的能力，來達到提升官兵生活品質的成效。

工訓中心秉持「有效支援各項任務，發揮統合戰力，確保各項任務成功」的精神，訓練各工兵單位朝編組專業化、裝備自動化、戰場阻絕模組化、障礙排除快速化、戰鬥支援機動化的方向發展，以厚植工兵部隊能量，持續在專業訓練方面努力精進。