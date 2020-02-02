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低空操作決策時間僅1秒　IDF性能展示飛行官膽大心細

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IDF單機性能展示飛行官侯正男　膽大心細秀戰技

軍聞社／記者周昇煒報導

擔任戰鬥機飛行員原本就是一件高風險、高壓力的專業，若還要肩負執行低空500呎（170公尺）的單機性能展示特技課目，所要擔負的壓力更大；空軍第三聯隊IDF經國號戰機第6任單機性能展示（DEMO）飛行官侯正男中校，用「膽大」、「心細」這兩個要件，完美詮釋特技飛行員所需的心理素質。

由於單機特技主要在低空操作，執行性能展示任務時，飛行員也希望在「人機安全」與觀眾視線所及之處，展現戰機優異性能，所以滾轉的高度、俯衝的路線、空中的迴轉，甚至於戰機的引擎聲等，各項操作都需要依靠飛行員在空中快速決斷。

IDF單機性能展示飛行官侯正男　膽大心細秀戰技

侯中校表示，由於戰機速度快，在高空部分的操演若需要改正，飛行員還可以「用空間換取時間」，將飛機的姿態調整、改出，但在低空操作時，沒有高度也沒有空間，決策的關鍵時間可能只有1到2秒，這就需要靠反覆訓練、不斷要求，熟練戰技，了解自身能力與飛機限制，才能真正「膽大」完成各個課目間的串聯。

侯中校指出，「心細」則是在整個飛行過程中，讓每一個特技課目進入的速度、姿態，跟改出的速度與姿態可以非常準確，才能在安全的前提下，讓所有的觀眾近距離欣賞IDF戰機的最大性能。

IDF單機性能展示飛行官侯正男　膽大心細秀戰技

除了飛行技術之外，戰機檢查與維保工作也相當重要，負責IDF單機性能展示機務整備任務的王志文士官長、李承恩下士，就是侯正男教官最好的幫手，他們在每次飛行任務前完成戰機的檢整，讓侯中校可以安心的在空中盡情揮灑，平安落地。

此外，對經國號戰機非常有興趣的航迷們，也特別自發組成「IDF DEMO TEAM」，每位成員都因興趣而結合，有美工、攝影、印刷等各項專長，大家常常配合營區開放時機，自費製作明信片、臂章等周邊紀念品，讓DEMO飛行員免費發放給參觀民眾留念，不但讓國軍與民眾更加緊密地結合，也真正落實全民國防理念。

IDF單機性能展示飛行官侯正男　膽大心細秀戰技

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