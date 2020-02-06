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愛心燈籠義賣少8成+捐款箱被偷　彰化3200名家扶兒陷衝擊

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▲彰化家扶中心義賣燈籠比往年減少8成，捐款箱又被偷。（圖／彰化家扶中心提供）

▲受到武漢肺炎影響，家扶兒義賣愛心燈籠很少人光顧。（圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣爆發武漢肺炎疫情後，彰化家扶中心受到的衝擊最為嚴重，為了能讓家扶兒順利繳學費，每年從大年初一到元宵節做愛心古早燈籠義賣，籌募助學金，比起往年義賣所得大幅縮水人潮也減8成，如今又傳來擺在花壇鄉賣肉粽店家的捐款箱被偷走，讓家扶中心陷入前所未有的愁雲慘霧當中。

▲彰化家扶中心義賣燈籠比往年減少8成，捐款箱又被偷。（圖／彰化家扶中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲花壇肉粽店，家扶捐款箱偷被抱走。（圖／彰化家扶提供）

彰化家扶中心指出，彰化家扶從大年初一至元宵節，為了家扶孩子能於下學期順利繳學費就學，由一群志工與家扶孩子於寒冬中在彰化縣與台中的街頭巷尾30多個據點進行「無窮世代」愛心古早燈籠義賣，籌募家扶兒助學金，因為受武漢病毒影響，這週來，原人潮聚集的場所都呈現門可羅雀的稀疏人潮，比起往年購買的人潮已少了八成。

▲彰化家扶中心義賣燈籠比往年減少8成，捐款箱又被偷。（圖／彰化家扶中心提供）

▲花壇派出所長與同仁贊助。（圖／彰化家扶提供）

沒想到，擺在花壇鄉「枝，粽香古早味店」的捐款箱1日清晨5點多被小偷整個抱走，看來彰化家扶這半年為3200多位弱勢孩子籌募生活、教育與醫療的扶幼專款將受到極大衝擊。

家扶主任王震光6日前往花壇派出所做完筆錄後，隨即調閱監視器以機車追人，已經鎖定一犯嫌，也將請他到案說明；所長陳和順也自掏腰包捐款2000元，並邀警察同仁一同拿彰化家扶燈籠愛心響應，呼籲民眾大家踴躍購買。

▲彰化家扶中心義賣燈籠比往年減少8成，捐款箱又被偷。（圖／彰化家扶中心提供）

▲彰化家扶中心主任王震光再供一個捐款箱給肉粽店使用。（圖／彰化家扶提供）

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