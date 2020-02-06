沈富雄19點建議國民黨「打掉重練之路」　網酸：另創一黨比較容易

▲郝龍斌、江啟臣。（合成圖／資料照）
記者蔡文鈴／台北報導
國民黨敗選後啟動改革之路，目前有副主席郝龍斌跟青壯派代表立委江啟臣角逐黨主席之位，被外界形容為「世代之爭」。
對於改革建議，前立委沈富雄提出19點「國民黨打掉重練之路」，如下：
（一）迄今為止，相信國民黨有救的非國民黨人士，僅此一家。
（二）願聽老人言，活路在眼前。
（三）瘌痢頭多偏方，梅毒一針病除。
（四）宜抓大放小，莫倒果為因。
（五）組織改造、兩岸論述、（拔擢青年）、（重整財務）。
（六）組織新圖：內造化、扁平化。
（七）為何20年來由反共黨蛻變成媚共黨。
（八）藍、綠、紅小三角互動能量圖。
（九）九二共識的歷史回顧。
（十） 「九二共識，一中各表」的效應。
（十一） 九二共識的終局偈。
（十二）統獨人口結構圖：國民黨與社會主流的嚴重脫節。
（十三）弱小一方的七「不必」一「堅持」。
（十四）新兩岸主張。
（十五）新舊兩岸論述的比較。
（十六）新兩岸主張的操作：有條件的既親美又親中。
（十七）有「中國連結」的親美。
（十八）不傷主權的親中。
（十九）一蹶不振的國民黨使民進黨橫行無忌，一黨獨大的民進黨使共產黨進退失據。
不過有網友認為，「怎麼可能達成沈老的建議，創另外一個黨比較容易些」、「國民黨重建從成功罷免韓國瑜開始」，也有網友表示，「希望國民黨肯聽能作」、「說的很清楚！讚！希望國民黨重新振作！」