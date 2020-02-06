沈富雄19點建議國民黨「打掉重練之路」　網酸：另創一黨比較容易

▲郝龍斌、江啟臣。（合成圖／資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨敗選後啟動改革之路，目前有副主席郝龍斌跟青壯派代表立委江啟臣角逐黨主席之位，被外界形容為「世代之爭」。

對於改革建議，前立委沈富雄提出19點「國民黨打掉重練之路」，如下：

（一）迄今為止，相信國民黨有救的非國民黨人士，僅此一家。

（二）願聽老人言，活路在眼前。

（三）瘌痢頭多偏方，梅毒一針病除。

（四）宜抓大放小，莫倒果為因。

（五）組織改造、兩岸論述、（拔擢青年）、（重整財務）。

（六）組織新圖：內造化、扁平化。

（七）為何20年來由反共黨蛻變成媚共黨。

（八）藍、綠、紅小三角互動能量圖。

（九）九二共識的歷史回顧。

（十） 「九二共識，一中各表」的效應。

（十一） 九二共識的終局偈。

（十二）統獨人口結構圖：國民黨與社會主流的嚴重脫節。

（十三）弱小一方的七「不必」一「堅持」。

（十四）新兩岸主張。

（十五）新舊兩岸論述的比較。

（十六）新兩岸主張的操作：有條件的既親美又親中。

（十七）有「中國連結」的親美。

（十八）不傷主權的親中。

（十九）一蹶不振的國民黨使民進黨橫行無忌，一黨獨大的民進黨使共產黨進退失據。

不過有網友認為，「怎麼可能達成沈老的建議，創另外一個黨比較容易些」、「國民黨重建從成功罷免韓國瑜開始」，也有網友表示，「希望國民黨肯聽能作」、「說的很清楚！讚！希望國民黨重新振作！」