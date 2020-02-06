寫給半生熟女人的宣言！　吳姍儒：我們擁有最大的武器是溫柔

文／吳姍儒（Sandy Wu）

願你也可以成為一朵棉花糖

我從未迷戀過張愛玲。我聽說她傳奇才氣橫溢，我聽說她是一齣悲劇包裹為人生劇，但我卻從未迷戀過這位才女。不過，有件小事，我從她身上學習：身為女人，我們擁有最大的武器是溫柔。



許多人問我，被攻擊、被誤會、被刺穿、被割傷……到底該怎麼處理？ 我沒有強而有力的答案，如那聰慧卻踏上悲戚塵埃路的女子般，我們只能柔軟。



我曾說過，我們應該可以成為一支沿街販賣的美麗夢幻棉花糖，任人看了都會眼睛一亮的單純與平實。我們是糖，但我們有變化型，擁有我們的副作用是你會少一隻可以忙自己事兒的手，但我們絕不耽誤你，我們會自己化去。



我的蓬鬆讓我成為巨大的鮮豔的靶，若有一把箭遠遠地朝我射出，我不會挺身用內裡那弱不禁風的木桿兒支撐住，我亦不會閃躲，可我也不一定願意壓縮。我為何要壓縮？ 若真有那些攻擊朝我走來，就讓它射穿我的心吧。痛還是很痛，傷還是很傷，苦還是有，但就讓它吧。



粉色的、鵝黃的、天藍的……各色的棉花糖會扯破一個個大小不一的孔，有些小的透了光，有些大的成了漏風的窺孔。形而上，我們會改變、會留下痕跡，但我們的本質不變，我們是糖，我們是甜的。



我是這樣信任溫柔的。我相信溫柔不只是忍耐，而是充滿虔敬的謙卑，那種信仰正義的心靈是很難被剝奪的。我相信溫柔是女人最獨一無二的武器，如林徽因說：「溫柔要有，但不是妥協，我們要在安靜中不慌不忙的剛強。」如席慕容說：「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔的對待他……若你們始終溫柔的相待，那麼，所有的時刻都將是一種無瑕的美麗。」如李清照於《減字木蘭花》說：「怕郎猜道，奴面不如花面好。雲鬢斜簪，徒要教郎比並看。」



我學會對現實世界溫柔，對愛的人溫柔，我幾乎從不與外界摔角，因為我知道勝負是剎那，很多時候感覺是輸了實際上卻贏了才是真的。當我被給予了正面積極甚至高情商的肯定，我心裡是攙雜喜悅與謹慎的，天性使然，面對誇讚我竟然開始思考是什麼形塑了我？ 開始質疑那是我真正想呈現的模樣嗎？ 難道我這般無感嗎？



這種程度的思辨，其實又要說回《小明星大跟班》第一次開錄前，王偉忠先生對我說過的一席話了。



那是個年初，中天後台忙碌，我傻愣地杵在鏡子前。Rundown上字字句句都用力看著，我很緊張雙手都冷了。突然，從鏡子裡看見偉忠哥踏進後台休息室，中氣十足地向大夥兒打招呼，我轉身開朗地笑了。偉忠哥牽起我的手說：「丫頭，妳太瘦了呀！ 手怎麼那麼冰冷？」我侷促地把手收回，試圖搓揉手掌讓它們努力暖和些，可能是太緊張了吧……



「丫頭啊，偉忠哥對妳沒什麼要求啊！ 功成名就什麼的……那妳都會自己達到的。偉忠哥就只要求妳追求『身心靈內外合而為一的平衡跟健康』啊！」當時我二十六歲，這句話反覆思量都沒法兒懂，直到二十八歲那年身體完全失去控制，我才明白他說的是什麼。



短短兩年，我面對所有接踵而至的挑戰都全盤接受，深深抱著「有工作就做，好好做到沒有工作為止」的心態，我的生活中開始有了忙碌與繽紛，可生命裡卻生成許多壓縮的塊狀，都是我不經意刪減甚至忽略的部分，包含玩樂、休憩和安靜。



我不想用「努力」來形容那幾個短短的年頭，畢竟很多人都很努力，況且從十八歲開始我就只懂「衝撞」。我慣性地把時間填滿，只因大學時突然明白時間與金錢就是諺語中的魚與熊掌，不可兼得。



當大學生時，為了想回家，突然暴衝連續幾個學期都拿三十個學分（一般學生只需拿十二至十八學分），才讓大學能在兩年半讀完。出社會當老師，也選擇一週工作七天。白天國中教書，放學去教兩家補習班，週末則是七位家教學生輪番上陣。



我不知道我要贏得什麼，我也沒有想跟任何人比拚，我只是很想搶時間，或是……用時間搶錢。我刪除所有娛樂及休閒，甚至沾沾自喜沒有虛度一絲一毫的光陰，直到進了演藝圈，開了無聊咖啡，多了管理經營的職務這雙重身分，我才開始發現，衝撞是會有後果的。



一開始，我以為只是緊張造成經常性的上台前後高燒胃痛，後來從莫名高燒退燒卻找不到原因、感冒生病不間斷，直到一放假就住院……醫生說，暫時沒有第一、第二線的抗生素可以用了，身體不斷發炎，底子不夠好，心理壓力和緊張感持續增加，到最後我常常半夜尖叫哭泣著嚇醒。



我只知道應該是身體壞掉了，卻忽略最恐怖的是我失去了很大一部分的痛感。指的並不是病理上的痛感，而是心理上的痛感。我只知道我身體很累很累很累……卻對心靈上的感受麻痺遲鈍。



因緣際會下，我放棄了總是單靠自己解決問題的習慣，開始打開心胸去試圖從科學角度理解心理及人類。大量閱讀、詢問、查找資料……認識自己的荷爾蒙、大腦、身體和情緒的相互關係及運作方式，並嘗試從日常飲食和行為開始調整改變。包括在最忙碌的年底請假去歐洲遊玩，甚至浪費時間拼圖玩黏土。



一年內，我的身體開始起了很大轉變。我對於自我情緒的理解，升級到另一個層次的敏銳度，面對飲食上的想望多了些了然於心，進而可以好好用時間去取捨，不再任憑大腦發出的指令為所欲為。



過往，我以為時間會帶走一切酸楚，我甚至以為深深掩埋的終將自然成為肥，沒想到身體是會反撲的獨立個體。我越是虐待他，他越是報復得凶。原來，生命中未解的一切並不會成為養份，反倒會是阻擋幼苗扎根的荊棘。我開始學習允許各種感受存在，允許那些被界定為不夠成熟的情緒逗留，我開始懂得細細品味吳姍儒這個人從頭開始生成的過程，並稱之My Becoming。



原來偉忠哥說的是真的，一個人必須興盛，那他的靈魂身體都得興盛，他不能只是餵養自己的身體而忽略心靈，他必須同時照顧好身心靈的平衡與健康，才能有豐盛的生命。此後除了擁有健康，我也才真正看懂並悟出那一點點的溫柔。



張愛玲、林徽因、李清照……這幾個聰慧而有才的女人懂得對愛人極致溫柔，深愛之外，多半是委屈和難以下嚥的憂愁，和她們相比，我多學了幾樣。我學會對自己溫柔，對自己的情緒有感，對自己的價值不存留一絲絲懷疑。我不再允許任何錯待，即便很多時候，錯待我的，正是我自己。回應大眾對我的肯定，我想我絕對不是天生積極正面，而是我願意誠實面對自己的感受，並想辦法找幫助找專業好好處理它。



我絕對不是生來就勇敢無懼，而是我終於明白真正的勇敢是存在脆弱之中，當我願意把脆弱拿到陽光下攤開來曬一曬，我就不再是想獨自爬出流沙的女孩，我是最勇於與自己面質的女人。

★本文經三采文化授權，摘自《我的存在本來就值得青睞》。