多國急喊卡入境中國航班！華春瑩直指「人為製造恐慌」…嚴厲回應了

▲武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

因新型冠狀病毒疫情不斷擴散，火速延燒全球。許多國家都中斷與中國之間的航班，目前已包括英國、義大利、美國等多個國家。對此，大陸外交部發言人華春瑩6日在外交部網上記者會上表示，已向有關國家提出嚴正交涉，「有關做法是人為製造恐慌。」

華春瑩當天表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生後，中方採取了最徹底、最嚴格的防控舉措，防控工作正在取得積極成效，「世衛組織高度讚賞中方應對疫情的有力舉措，多次強調不贊成甚至反對對中國實施旅行和貿易等限制；針對一些國家採取斷航等過度反應措施，國際民航組織也發出公告，強烈敦促各國遵循世衛組織建議。」

她指出，「我們對有關國家無視世衛組織專業權威建議、不遵守國際民航組織的公告表示不滿和反對，已向有關國家提出嚴正交涉；有關做法不僅無助於防控疫情，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序。」

華春瑩強調，「我們敦促有關國家謹慎考慮，不要過度反應，從維護雙邊交往合作大局出發，不要限制雙方航空公司運營航線航班，按照世衛組織和國際民航組織的建議立即修改政策，糾正做法，以實際行動體現對中國抗擊疫情的支持。」