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首班包機竟排除他！重型血友病患仍受困湖北　「救命藥」快用完了

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記者趙蔡州／綜合報導

第一批武漢台商3日深夜包機抵台，相關登機人員名單卻爆發爭議，更傳出仍有一名血友病患者滯留當地。該病患是過年陪家人回湖北探親，結果卻碰上武漢封城無法離開，如今隨身帶的三支針劑已經打完，未來沒有藥物恐怕會有生命危險，讓病患的家屬相當焦急。

據悉，該名血友病患者是一名住在南部的國中生，1月19日陪同媽媽一起飛到湖北省探親，原本預計一月底就會回台，但武漢1月23日封城，使得他無法回到台灣，連帶去的3支救命藥也即將打完，加上他又是血友病重型患者，一旦無法施打藥劑，屆時恐怕有生命危險，情況真的非常緊急。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,艙門已打開。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲首班包機竟然沒有他，血友病患仍困湖北。（圖／記者李毓康攝）

台灣關懷血友病協會理事長林旭科表示，儘管該病患一直在省用藥劑，但藥最後也只能用到15日左右，加上這種特殊藥物大陸並沒有販售，所以讓病患的家屬相當焦急，「藥屬於預防性的注射，因為血友病本身，它會自發性出血，如果沒有做預防，它本身就有自發性出血的危險性存在。」

病患與他的家屬原本都認為，他可以坐4日包機回台，不料最後卻不在首批回台名單，讓他們相當錯愕，現在只希望能盡快把人接回。林旭科也透露，其實病患4日都已經通過當地醫生檢疫，「有被通知第一批回來，4日下午當地醫師有做檢疫，檢驗也是OK的。」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

消息傳出後，陸委會證實，確實有該名案例，患者目前在武漢鄰近城市。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣醫學中心協助準備的藥物，至今還沒辦法送到患者手中，患者帶的藥量只夠支持15日左右，目前用藥狀況相當令人堪憂，因此第二波名單「有相關醫療需要、弱勢族群」一定會在名單上。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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