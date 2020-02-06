10%→5%！　中國下調對美部分進口貨關稅...減幅達一半

▲中美兩國1月15日正式簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美兩國1月15日正式簽署第一階段貿易協議，標誌著持續2年的貿易衝突得以緩解。根據大陸財務部今（6）日最新消息，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施，自2020年2月14日13時01分起，2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

公告內容顯示，為促進中美經貿關係健康穩定發展，根據《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會按程式決定，自2020年2月14日13時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品（第三批）加徵關稅的公告》（稅委會公告〔2019 〕4號）規定的加徵稅率。

內容顯示，該公告附件1第一、二部分所列270個、646個稅目商品的加徵稅率，由10%調整為5%；第三、四部分所列64個、737個稅目商品的加徵稅率，由5%調整為2.5%；除上述調整外，其他對美加徵關稅措施，繼續按規定執行。

▲川普與劉鶴在白宮進行中美第一階段經貿協定簽署儀式。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴，從美東時間上午11時30分左右開始進行經貿協商談判，兩人抵達白宮東廳，進行美中第一階段經貿協議簽署儀式，儀式中簽署長達86頁的第一階段協商協議，包括200位商界與外交界的賓客受邀出席。