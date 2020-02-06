辜莞允偷拍風波！平板裡「鮪魚裸照」神秘消失…事隔1年不起訴確定　

▲辜莞允偷拍鮪魚裸照風波，全案不起訴確訂。（圖／翻攝自辜莞允Instagram、鮪魚Instagram）



記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

藝人辜莞允出外景時，遭控偷拍另1名藝人鮪魚裸照傳給男友，涉嫌妨害秘密、散布猥褻物品等罪，雖然鮪魚指控案發後曾找辜對質，到通訊行從平板電腦中找到自己的裸照，但是不慎被刪除，全案以沒有「照片」供檢警判斷，2019年12月時北檢依事證不足等理由不起訴後，目前因鮪魚未聲請再議，全案不起訴確定。



2019年3月間辜莞允NONO與閨蜜鮪魚徐瑋吟跟著綜藝節目《愛玩客》出外景到帛琉，2人共住1房期間，鮪魚指控，因為手機壞掉借用辜的平板電腦，卻發現對方趁她洗澡、更衣、整理行李時偷拍她裸照，還傳給男友，因此託律師控告辜妨害秘密、散布猥褻物品等罪。

辜辯稱，當時接到男友電話要報備人在哪裡時，便隨手拍了房間內部設施，認為「只是不小心拍到」，當下已經依鮪魚要求刪除手機所有照片。鮪魚則因為擔心照片復原，便找辜出來對質，一起到通訊行將記憶卡處理乾淨，然而當時通訊行老闆表示，確實看到鮪魚私密照。

檢方認為，光憑他人描述，無法取代實際的照片，因此缺乏照片可以判斷內容到底是否涉及隱私、裸露，以罪證不足等理由，處分不起訴，而事發近1年，目前因為鮪魚沒有提起聲請再議，全案不起訴確定。

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