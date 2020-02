不想付贍養費給前妻！　離婚男「放2把火」燒掉2,374萬鈔票

▲男子竟然放火把錢燒光。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大渥太華一名男子因為不想分財產給前妻,竟然放火燒掉名下加拿大元105萬元現金(約台幣2,374萬元),由於婚前協議規定他得和前妻平分財產,並且得支付贍養費,如今耍賴說付不出來,法官只好依法判他入獄30天。

55歲男子麥康維爾(Bruce McConville)是一名商人,2018年曾以候選人身分參選渥太華市市長,結果落選後婚姻也宣告失敗,根據婚前協議,他必須和前妻平分財產、還要支付數10萬加元的贍養費給小孩,沒想到他為了不付錢,竟然宣稱自己把錢燒掉了。

麥康維爾在法庭上指稱,自己不但背著前妻變賣房產與生意,還設法從6個銀行帳戶中領出加拿大元105萬元,然後分2次放火燒掉,1次是在去年9月,燒掉加元743,000元(約台幣1,680多萬元),另外1次則在12月燒掉加元296,000元(約台幣669多萬元)。

法官菲利普斯(Kevin Phillips)得知麥康維爾的說詞不敢置信,當庭審問,「我不相信你,你說你燒了100多萬元,你知道那很難讓人相信嗎?你這樣做是在故意損害你孩子的利益,在道德上是應該被譴責的」。

麥康維爾則回覆,「我通常不會這樣做,我一直很節儉,這也是我公司能夠經營超過31年的原因」,由於他無法提供火燒現金的相關證據,所以被判處入獄30天作為警告,如果之後仍無法解釋清楚錢的下落,將有可能面臨更長的刑期、以及每天加元2,000元(約台幣4.5萬元)的罰款。

A Canadian businessman with cash to burn would rather set his money on fire than give a single cent to his ex-wife.



Bruce McConville claims he withdrew $1 million from his account over a series of 25 different ATM transactions — only to set it all aflame. https://t.co/nRSLcWFPIz