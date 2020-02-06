不想付贍養費給前妻！　離婚男「放2把火」燒掉2,374萬鈔票

▲男子竟然放火把錢燒光。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大渥太華一名男子因為不想分財產給前妻，竟然放火燒掉名下加拿大元105萬元現金（約台幣2,374萬元），由於婚前協議規定他得和前妻平分財產，並且得支付贍養費，如今耍賴說付不出來，法官只好依法判他入獄30天。

55歲男子麥康維爾(Bruce McConville)是一名商人，2018年曾以候選人身分參選渥太華市市長，結果落選後婚姻也宣告失敗，根據婚前協議，他必須和前妻平分財產、還要支付數10萬加元的贍養費給小孩，沒想到他為了不付錢，竟然宣稱自己把錢燒掉了。

麥康維爾在法庭上指稱，自己不但背著前妻變賣房產與生意，還設法從6個銀行帳戶中領出加拿大元105萬元，然後分2次放火燒掉，1次是在去年9月，燒掉加元743,000元（約台幣1,680多萬元），另外1次則在12月燒掉加元296,000元（約台幣669多萬元）。

法官菲利普斯(Kevin Phillips)得知麥康維爾的說詞不敢置信，當庭審問，「我不相信你，你說你燒了100多萬元，你知道那很難讓人相信嗎？你這樣做是在故意損害你孩子的利益，在道德上是應該被譴責的」。

麥康維爾則回覆，「我通常不會這樣做，我一直很節儉，這也是我公司能夠經營超過31年的原因」，由於他無法提供火燒現金的相關證據，所以被判處入獄30天作為警告，如果之後仍無法解釋清楚錢的下落，將有可能面臨更長的刑期、以及每天加元2,000元（約台幣4.5萬元）的罰款。

A Canadian businessman with cash to burn would rather set his money on fire than give a single cent to his ex-wife.



Bruce McConville claims he withdrew $1 million from his account over a series of 25 different ATM transactions — only to set it all aflame. https://t.co/nRSLcWFPIz — New York Daily News (@NYDailyNews) February 5, 2020

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