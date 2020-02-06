台灣全面禁止「國際郵輪」靠泊　3月底前大砍112艘次...基隆港慘爆

記者賴文萱／台北報導

國際郵輪鑽石公主號爆發武漢肺炎疫情，中央流行指揮中心今宣布，即刻起禁止國際郵輪靠泊我國港口。台灣港務公司表示，會配合指揮中心作業，根據統計，2/6~3/31全部取消112艘次，影響約14.4萬旅客。

▲鑽石公主號目前已出現20例武漢肺炎確診個案。（圖／達志影像／美聯社）

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港務公司指出，原本今年應該會有655艘次國際郵輪停靠台灣港口，總共有106萬旅客人次，但受到疫情影響，即刻起全面禁止郵輪來台，估計今年郵輪艘次及旅客人次數下修為543艘次、91.6萬旅客人次。港務公司另也緊急跟郵輪業者溝通，討論航線調度問題。

根據統計，2/6~3/31全台港口共取消112艘次，影響大概14.4萬旅客。在取消艘次中，以基隆港影響最大，大砍100艘次，影響13.1萬人次；高雄港則有10艘次，影響1.1萬人次；花蓮港2艘次，影響2200人次。

「公主遊輪」方面昨天也宣告，會繼續與全球醫療當局和日本政府進行充分合作並遵循其指示，另為了避免疫情擴大，已決議取消接下來鑽石公主號航次，日本橫濱港出發（2月4日、2月12日）、台灣基隆港出發（2月25、3月4日）航班。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，昨（5）日我國接獲日方通知，該國衛生單位於2月2日經香港通知鑽石公主號郵輪1名港籍乘客確診為2019-nCoV感染個案；該輪於2月4日返航橫濱後，日方即刻採取船舶檢疫與防疫措施，經調查計有台灣籍旅客22人與船員2人。

經針對接觸過該確診個案且有呼吸道或發燒症狀之旅客與船員237名採檢測，於今(6)日稍早通知我方1名60餘歲台籍女性旅客確診新型冠狀病毒感染；該名旅客已移送日方指定醫院接受隔離治療。衛生單位已要求其他旅客儘量留在船艙中，至少待在船上檢疫14天。日方表示，若有新的檢驗結果亦將立即通知我方。