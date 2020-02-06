Spotify 去年Q4付費用戶增長1000萬戶！總用戶達2.71億　但單季虧損2億歐元

▲Spotify。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

瑞典音樂串流網站Spotify日前公布去年第四季的財報，第四季收入比去年同期增長200％，訂閱量單季增加了 1,000 萬戶，付費用戶總數來到 1.24 億，用戶總量攀升到了 2.71 億戶。

Spotify表現之所以亮眼，一大原因在於日益壯大的 podcast 業務，持續的投資讓播放量呈現「指數級」的增長。官方表示，相信 podcast 可以再帶入更多的訂閱量，即便在北美、歐洲等已經相對飽和的市場，這類內容仍給業績帶來了非常正面的影響。

Spotify表示，平台上現在擁有超過700,000個 podcast，現在有超過16％的用戶收聽 podcast。

儘管podcast收聽量有增加，但Spotify還是虧損2.09億歐元，與第三季的利潤形成鮮明對比。Spotify表示，這些損失是因為2020年將是Spotify的投資年，這些投資將包括購買The Ringer及其大約30部podcast節目。

此外，Spotify在podcast業務上進行了大量投資，像是收購了podcast公司Gimlet、 Anchor和Parcast，並於去年宣布與歐巴馬（Barack Obama）和蜜雪兒（Michelle Obama）的製作公司建立合作夥伴關係。

對於未來的展望，Spotify希望到2020年年底，擁有約1.5億Premium用戶，超過3億活躍用戶。雖然營運處於虧損狀態，但官方仍堅信自己的策略終會讓Spotify更成功茁壯。