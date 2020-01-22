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公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

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▲▼Spotify推出專為迪士尼粉絲們打造的Disney Hub。（圖／Spotify提供）

▲Spotify推出專為迪士尼粉絲們打造的Disney Hub。（圖／Spotify提供）

記者邱倢芯／台北報導

喜愛迪士尼公主系列電影的粉絲有福了！Spotify宣布，Spotify將為台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國和越南的用戶們，提供專為迪士尼粉絲們打造的Disney Hub；Disney Hub 將包含歌單、電影配樂和Podcasts，讓不同年齡的迪士尼粉絲都能好好享受。

在這次推出的Disney Hub中包括：
《迪士尼精選》: 集合所有迪士尼受歡迎的歌曲，包含亞洲歌手版本。農曆新年將至，Spotify還特別製作了農曆新年的迪士尼播放清單封面，祝大家春節愉快。
《Disney Hits》: 從《Disney Hits》聽全球的迪士尼和皮克斯電影中的熱門歌曲。
《Disney Favorites》: 就像《Disney Hits》，《Disney Favorites》 收錄時下最流行的迪士尼金曲，以及小時候的愛歌。
《Disney Classics》: 聽《Disney Classics》穿越時光隧道，這個懷舊歌單包含迪士尼樂園的歌曲、真人和動畫電影的經典配樂和迪士尼頻道的原創歌曲。
《Disney Sing-Alongs》: 不論在洗澡時或在旅途上，那些讓你忍不住跟著哼唱的歌曲。
《Disney Princess》: 從貝兒、仙杜瑞拉、愛麗兒到莫娜，《Disney Princess》播放清單提供了浪漫情歌到具有成長意義的歌曲。
《Marvel Music》: 所有你最愛的漫威電影和節目中的歌曲和原聲配樂。
《Best of Star Wars》: 進入播放清單，黑武士（Darth Vader）現身。

Spotify台灣用戶們只要在Spotify搜尋「Disney」即可找到Disney Hub，並能隨時聆聽自己最喜歡的迪士尼電影、電視節目和更多迪士尼製作內容的音樂。從位居榜首的漫威電影配樂到迪士尼經典完整原聲帶配樂，所有音樂都可以在這精心設計過的中心找到。

除了全球歌單，Spotify也特別製作了台灣在地的迪士尼歌單，內容包含華語歌手所唱的歌曲版本，比如Beyoncé和張學友合唱的〈Can You Feel The Love Tonight〉和林芯儀的〈放開手〉等等。

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