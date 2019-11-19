亞馬遜搶攻線上音樂串流商機！ iOS用戶也能免費用Amazon Music　挑戰Spotify地位

▲亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）宣佈將擴大旗下串流音樂服務Amazon Music含廣告免費版本的支援範圍。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導



亞馬遜（Amazon.com Inc.）宣佈，將擴大旗下串流音樂服務Amazon Music含廣告免費版本的支援範圍。即便沒有Amazon Prime會員資格或未訂閱Amazon Music Unlimited的人，也可以在iOS設備上免費收聽有廣告的歌曲和廣播電台。

亞馬遜此舉如同要向串流音樂界的霸主Spotify挑戰。雖然目前Spotify的免費版用戶數將近1.4億，穩坐市場龍頭，但仍得面臨亞馬遜等後續者挑戰。

今年9月，亞馬遜先向Echo智慧音箱用戶提供內含廣告的免費音樂串流服務，用戶可透過Alexa語音助理播放Amazon Music的音樂。現在，亞馬遜又將免費版的支援範圍擴大至iPhone、Android裝置和Fire TV，用戶可以選聽成千上萬個電台，播放任何歌曲，曲目超過百萬首歌，但中間，會穿插廣告。

Amazon Music專為沒有現有Amazon訂閱的用戶而設計。至於Amazon Prime會員可以在沒有廣告的情況下收聽超過200萬首歌曲，以及數千個電台，而訂閱Amazon Music Unlimited可以收聽5000萬首歌曲。

MoneyDJ XQ顯示，在紐約掛牌上市的Spotify（SPOT.US）18日股價下跌4.91%、收140.26美元；Amazon(AMZN.US)上漲0.75%、收1,752.53美元，今年以來累計上漲16.68%，遜於大盤標普500指數同期上漲24.54%。

▲受亞馬遜周一舉措影響，使當日Spotify股價下跌近5%。（圖／翻攝自網路）

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