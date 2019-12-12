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網友建議推出Switch版App　時隔2年Spotify正式回應：沒這計畫

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▲▼Spotify。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Spotify目前為止沒有任何將為Switch開發軟體和服務的計畫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Spotify論壇上關於任天堂Switch支援的討論，自該遊戲機推出的2年來就未曾停止過，然而至今為止，Spotify仍未推出任天堂Switch的應用。而根據最新消息，Spotify到目前為止也沒有任何將為Switch開發軟體和服務的計畫。

Spotify日前在論壇上回復一則用戶建議引發關注。該用戶於指出，雖然任天堂Switch硬體相對較新，「但我強烈認為，如果為任天堂Switch製作應用程式，將使Spotify及任天堂皆受益。」此則建議受到用戶普遍的贊同，「考慮到設備的便攜性，這將是有史以來最偉大的功能」、「這確實需要！如果成真，這將是我用來聽音樂及其他媒體的唯一設備。」

不過用戶可能要失望了，Spotify在回覆中指出，該公司一直致力於改善跨平台的Spotify體驗，但現在沒有任何進一步訊息可分享。另外，該回覆也補充道，該公司通常不會事先公布與哪個第三方合作，並感謝發文者繼續分享意見。

值得一提的是，該名提出建議的用戶是在2017年4月17日發布這則建議，而Spotify則是在今年的12月4日才回復這則建議。這意味著，參與這個議題討論及投票的用戶已經等了這則回覆超過2年。

▼Spotify直到2年後才回覆該則建議。（圖／截自Spotify Community）

▲▼Spotify回覆2年前用戶建議：沒計畫推出Switch版App。（圖／截自Spotify Community）

針對Switch的經營，任天堂採取的策略仍著重於遊戲體驗，而對於自家平台將支援怎樣的服務任天堂一直抱持謹慎的態度，也因此，Switch發售之初，並不像其他家用主機有串流影音相關服務。直至目前為止，Switch能支援的串流影音僅有YouTube及Hulu。

不過科技網站《Gizmodo》記者則提出不同意見。他指出，用戶仍擁有許多能支援這些串流應用程式的設備，「Switch是一台完美的遊戲主機，你擁有的平板電腦、智慧型手機可能比遊戲主機更適合用來播放串流媒體。因此任天堂Switch根本不需要串流媒體App，所以別再抱怨了。」

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