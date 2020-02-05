前線防疫鬥士　核酸檢測醫生每天工作12hr...雙手悶出紅斑

▲ 檢驗科醫生替患者進行核酸檢測，每天工作超過12小時以上 。（圖／翻攝自人民日報臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，中國境內確診病例已超過2.4萬例。大批醫護人員第一時間深入前線，全力投入防疫救援工作，其中就有一群檢驗科醫生，棲身在實驗室內，替患者進行核酸檢測，每天超過12小時的工作下來，一直悶在橡膠手套中的雙手都已經嚴重紅腫，皮膚上佈滿了一塊塊紅斑。

根據《人民日報》報導，武漢肺科醫院檢驗科共27人從1月初開始，便持續守在第一線，進行血常規、生化、免疫、微生物、病毒等各項檢測。49歲的檢驗科副主任陳軍提到，剛開始還沒有「核酸檢測試劑」的時候，他們要慢慢替每一例疑似病患做排除性診斷，對已知的流感、肺炎等病毒進行檢測，「後來有了試劑後，只需要做一項健側就好，但檢測數量大，仍然不輕鬆。」

陳軍說明，病毒核酸檢測只有臨床基因擴增實驗室才能做，每天需要檢測的數量，多的話300多例，少的話至少也有100多例。每一次核酸檢測，從標本處理到核酸提取、核酸擴增，再到檢測結果，要花上大約6個小時。實驗室每天都要進行兩批檢測，意指檢驗科醫生必須不間斷地工作12個小時以上才能下班，淩晨2、3點都還在工作，早就是常態，

▲ 陳軍的手因為長時間戴橡膠手套，嚴重發炎紅腫 。（圖／翻攝自人民日報臉書）

陳軍表示，自己在武漢市肺科醫院已經工作了19年，由於患有小兒麻痹症的因素，他的體力、精力相比其他人都差一些，「提取檢測多達10幾個步驟，操作全程都必須高度集中精神，特別是最容易感染的『標本處理及核酸提取階段』，完全不能有任何分神，非常累，但我不能退縮，畢竟外面還有那麼多人在等待結果，即使咬緊牙關，也要堅持下去。」

與一般待在病房裡的醫生不同，在實驗室內工作的檢驗科醫生，每天都要和病毒面對面，為了健康、安全，他們工作時同樣要穿戴護目鏡、防護服、橡膠手套，不過因為實驗室屬於密閉空間，加上防護服、橡膠手套裡頭悶熱又不舒服，汗水也無法排除，皮膚長達十幾個小時處在潮濕、不透氣的環境，導致皮膚發炎紅腫，長滿紅斑。

雖然每個人都有這樣的狀況，但陳軍因為體質緣故，紅腫情形又相較其他人更為嚴重，「這不影響工作…」他說道，接著小心翼翼地在紅腫的地方塗上藥膏，再用紗布纏住，走向實驗室繼續與病毒「對抗」，即使一跛一跛，步伐卻充滿堅定。