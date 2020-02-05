不分區立委操作跑票「反青壯派」　林為洲嘆：國民黨將被世代拋棄

▲黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020大選落敗，青壯派崛起高喊全面改革，國民黨政策會執行長、黨團總召林為洲5日首次列席國民黨中常會，針對數名新晉不分區立委結盟「反青壯派」聲音在黨內傳出，會前受訪表示，國民黨沒有世代對立，只有被世代拋棄。

對於新晉不分區立委被指出操作「跑票」為反青壯派，林為洲表示，國民黨沒有世代對立，只有被世代拋棄，這次選舉年輕選票這麼少，大概只有一成的青年投給國民黨，國民黨如何面對年輕世代，如何跟他們對話，讓他們認同國民黨這個品牌，這才是最重要的，跟年紀沒有什麼關係，若黨的觀念、改革讓年輕人覺得有救，國民黨就有救了。

對於黨內改革卻在黨內醞釀世代衝突，更有人批評主張改革的立院黨團很沒紀律，林為洲對此表示，週四將會召開黨團大會，將針對立法院長「跑票事件」徹底檢討，並提出防範辦法，防止錯誤繼續發生，將來面對會有很多的選舉，包括召委選舉、同意權行使，實在是不容犯錯。

日前在立法院舉行的立法院正副院長選舉，國民黨發生跑票事件，國民黨推賴士葆、楊瓊瓔參選，國民黨有38席，但兩人只拿36票，結果民進黨賴品妤竟然獲得一票，更何況無黨傅崑萁還說自己投國民黨，代表跑票狀況相當嚴重，賴士葆直言，黨團像一盤散沙。

據報導，投錯票其實並非意外，是有人不希望青壯派坐大，故意操作跑票，導致新屆期一開始就發生領導危機，就是要讓青壯派的代表人物江啟臣跟林為洲下馬威。對此，文傳會代理主委王育敏也表示，國民黨改革應該是共識，無論是黨中央或是立院黨團，都應做出調整讓國民黨更有戰力與實力。