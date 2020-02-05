南韓囤口罩、手部消毒劑最高關2年！　改通關流程阻防疫物資外流

▲ 觀光客在南韓明洞藥局購買大量口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情擴大，各國紛紛上演口罩之亂。南韓KF94口罩可阻擋94%以上的0.14微米粒子，在病毒陰影之下引發當地人及外國遊客瘋搶。南韓副總理兼企劃財政部部長洪楠基5日宣布，將祭出相關措施，避免口罩及手部消毒劑等防疫物資大量外流。

洪楠基5日召開經濟相關會議，與各部門部長商討應對2019新型冠狀病毒的對策，於會中表示，「攜往海外的口罩或手部消毒劑數量超過1000或價值超過200萬元（約新台幣5萬元）時，簡易通關流程將改為正式通關流程，事前防範物資大量外流。通關審查時若發現囤貨行為，海關會進行檢舉。」

洪楠基指出，禁止囤積口罩及手部消毒劑的告示已經自5日午夜0時起生效，違者最高可處2年徒刑或5千萬元罰金（約新台幣126.5萬元）。政府將與警察廳及關稅廳合作組成打擊小組，嚴肅看待此類狀況。

洪楠基也針對關稅提到，針對因中國工廠停產而無法取得原物料的業者，將啟動24小時通關支援體系，提供延後繳稅、分期納稅、退稅當天即處理等多種關稅優惠，協助維持正常營運；未來也會持續參考各界意見，針對觀光、汽車等各行各業提出支援方案，以及對工商業者與個體戶提出金融支援、緩解出口困難的方案。

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