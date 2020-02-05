護照上寫China！她越南玩「被當中國人」趕出吉婆島…心累解釋：我是台灣人

▲當地官員、警察都趕到飯店關切。（圖／江姓網友授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

為了防止武漢肺炎擴散，許多國家目前是禁止大陸旅客進入。台灣一名江姓女網友日前去越南，護照上寫著Republic of 「China」而被誤認成大陸人，當場被趕出吉婆島，在他們離開前，當地旅遊業者還再三提醒，「我知道你們是台灣，但是你們說中文，你們的護照上又有china，他們要這樣強硬把你們視為同一個國家時，真的很難解釋。」

江姓女網友表示，他們原先預定2日早上8點要搭巴士從越南河內前往吉婆島，買票的過中還很順利，直到當天要搭車時，對方突然拒載並說明，「因為今天早上政府剛頒發了新的命令，所以你們不能搭巴士了。」

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▲政府為了防疫態度強硬，請旅客當晚就得離開。（圖／江姓網友授權提供）



當時她找了駐越南台灣辦事處、會說越南話的朋友幫忙溝通，雙方一路從8點講到10點，巴士公司也無奈地說，他們知道中國和台灣是不同國家，但現在規定很混亂，他們也很為難。後來終於在10點40分順利搭上巴士，「一路上都沒有看到中國人，也沒有台灣人、香港人，亞洲臉孔微乎其微。」

一行人到了飯店後又和櫃檯人員解釋一番，當地3名警察、4名衛生單位人員全副武裝，戴著口罩與防護衣來到飯店，量完體溫和詢問旅遊史過後，確認江姓網友和朋友的健康狀況沒問題，才讓他們入住，這時候已經是下午4點。

▲最後他們搭著小船離開吉婆島，當時已經是晚上。（圖／江姓網友授權提供）



原以為終於處理完波折的入住手續，才剛放完行李一下樓，就看到更多的警察與當地官員，連飯店司機、車掌等人全都聚集在大廳等他們，並且要求「必須現在離開這個小島」，且越南官員的態度非常強硬，無論如何都要請他們離開吉婆島，「最終，我們擠上小小的計程車，到了已經沒照明的碼頭，坐上破舊快艇，離開吉婆島，就像偷渡一樣。」

江姓網友指出，多年前跟著國家隊出國比賽就遇過同樣問題，不管他們怎麼向外國人解釋，「球衣上的Chinese、護照上的China，都還是那麼讓人遺憾、無力。」網友也回應，「這種時候就知道為啥要改名叫台灣而不是叫中華民國了」、「台灣不改國號就是整天被China連累」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。