「1片8元不用去搶」網紅李伊妍fb開放買口罩　自曝270盒訂貨照片！

圖文／鏡週刊

武漢肺炎讓全台人心惶惶，搶購口罩幾乎成為「全民運動」，衛福部為此特地向廠商徵用口罩統一發放，並依《藥事法》第92條規定要求，口罩的販賣或贈送需經過藥局或衛福部特許，否則最高將罰200萬元罰金，但本刊卻接獲讀者檢舉，1名網紅卻無視政府規定，在臉書開放粉絲好友預購口罩！

今年參與電影《台北物語2》的網紅李伊妍，在臉書上有逾64萬的粉絲，她在片中飾演活潑開朗的護理師，因背上債務而與負責醫院採購的同事越走越近，不知是否將片中身分誤帶進現實生活中，她竟然在這政府嚴加管制口罩買賣的時刻，在臉書po出了代為預購的訊息。

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李伊妍先是在週日於臉書po文表示說「（1片）8元不用去便利商店搶口罩」，期待口罩到貨能馬上幫大家配送，如果有人想要追加，等拿到貨會再幫忙處理，更戲謔的附上1張冥紙照片，標註「…嫌貴的可以用這種，1疊100片才30元，用了就無病無痛了。」

今（4日）李伊妍則又po文向粉絲表示，現在追加量是270盒，第二批的出貨時間會在2月14日到18日間，還有意願的人須先訂貨匯款，她再去幫忙處理，文末還感謝大家配合，爆料讀者除了質疑她所販售的口罩，不知是否真合乎防疫標準，更認為值此敏感時刻，如此大剌剌的違法行為實在讓人看不下去。



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