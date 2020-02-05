帶皮羊肉爐！一夾起來「羊毛狂滴汁」邊吃邊刷牙　網酸：醬料區應該有除毛膏

▲網友說根本是毛筆。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

最近天氣冷，薑母鴨或羊肉爐店一到晚上就客滿，大家搶著進補暖身子。台北一名網友昨天去吃羊肉爐，而且這家還是帶皮的小羔羊，結果他筷子一夾，簡直不敢相信眼前景象，「毛快要可以刷牙了」，每一塊肉的皮上面都有羊毛，而且不只一兩根，是一整片。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，清燉的湯頭中有好幾塊帶皮羊肉，但這羊肉一夾起來，上頭的羊毛竟然還在滴汁，如果是幾根羊毛沒拔到還說得過去，但這碗羊肉看起來是根本沒去毛，連白花花的毛色都看得出來，完全不可能吃下肚。

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▲吃進去一定咬得滿嘴毛。（圖／翻攝自爆怨公社）



光是他碗裡的這3塊肉就都是毛，其中一塊特別誇張，羊毛長度目測至少3到5公分。向店家反應後，對方態度消極，不打算要幫他們換一鍋，原PO只好無奈地發文說，「建議想吃羊肉爐順便刷牙的朋友可以去試試」。

照片一曝光立刻引起熱烈討論，網友紛紛表示，「要不要考慮綁個辮子」、「促進腸胃蠕動了」、「吃下肚後，感覺腸胃都能刷洗一番，不只刷牙，還能洗胃整腸」、「吃完肉塊還可以兼顧牙齒潔淨，這老闆真用心」、「醬料區應該有除毛膏，你找找。」還有人分享更誇張的慘痛經驗，「某次在大龍街夜市吃到都是毛的控肉飯，反應給老闆，老闆還回我，你又沒有說你不要有毛的。」

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