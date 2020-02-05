　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼眼睛受傷,瞎眼,針眼,眼睛感染,車禍（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲藍姓男子工作時左眼不慎被樹脂碎片割傷眼睛，致視力僅剩0.03近乎失明（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／屏東報導

藍姓男子為羽球拍成型機的操作員，日前他值晚班在清除模具廢料時，樹脂碎片不幸噴濺到他左眼內，在廁所洗手台沖洗後繼續工作，但隔日下午，左眼卻突劇烈疼痛，經診治，最終確定視力僅剩0.03，近乎失明，後來他以公司未提供護目鏡為由，提告求償358萬餘元。屏東地院審結，判公司需賠償藍男119萬8千元。

藍男受雇於一運動用品製作工廠，2016年2月16日晚上8時許他在清洗羽球拍模具時，樹脂碎片不慎噴濺到左眼內，他趕緊跑去廁所洗手台沖洗，隨後繼續回崗位工作。不料隔日下午2點許，他左眼突劇烈疼痛，經就醫，被判定是眼角膜潰瘍，急轉至大醫院治療，同年5月20日，他接受左眼羊膜修補手術，後續又因併發阿米巴性角膜炎併青光眼而接受雷射治療，並於10月19日進行左眼鞏膜睫狀體光凝固術，隔年2月10日再接受左眼角膜移植，遺憾積極治療至今，左眼視力仍僅剩0.03，無法矯正。

▲▼工廠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藍男控訴他所任職的公司未提供護目鏡，導致他眼睛受傷，為此求償總計358萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

藍男因工作導致視力近乎失明，他以公司未提供護目鏡，害他發生職業災害為由，提告求償醫療費、交通費、工資補償、勞動能力的損失及精神撫慰金共計358萬餘元。法庭上公司回辯，藍男事發當下應使用生理食鹽水及煮水作初步清潔，但他卻使用廁所生水，還拖延就醫，才會受到感染，讓傷害擴大，明顯有過失，認為藍男應自負80%責任。

屏東地院審理時認為，藍男眼睛受傷害當下既未及時做適當處置，就醫期間也沒按時回診，審結，認為公司需負40%責任，藍男則須自負60%過失責任，經折算，公司需賠償藍男119萬8840元。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

Volvo倒退嚕A到別人車尾…駕駛裝沒事落跑！他PO網譙：交車才10天

外甥女慘遭自己老公性侵！她氣到離婚　狼夫賠錢免坐牢

ET快訊
第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中
第一批包機名單「數十人非台灣籍」　陸委會證實：都是陸配
整個大陸淪疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫1
LIVE／武漢肺炎維持11例！1例近期可出院　指揮中心說明最
主要傳染源是患者！大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

超商「掏槍撫摸」！他抬頭目睹嚇翻　噁男法庭辯：我濕疹癢癢不行嗎

放沖天炮遭圍毆內臟出血致死　法院判凶嫌賠464萬給他年邁雙親

撤下負面新聞代價「每周6萬元補償費」　財經周報發行人遭控恐嚇取財

里港警分局員警「行動翻譯機」　泰山所女警英、法、客語攏ㄟ通

華航機師遭控邀空姐進廁所…噁喊「妳這小妖精挺厲害」　判賠10萬確定

涉侵占中影遭限制出境　蔡正元拿「武漢肺炎」求解除：釀國家傷害！

扯鈴名人瞎扯要辦「世界盃」　受邀出國表演騙贊助640萬元

軍人夫回營區老婆就跑了　找3年心寒放生「我們是第二次結婚」

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

超商「掏槍撫摸」！他抬頭目睹嚇翻　噁男法庭辯：我濕疹癢癢不行嗎

放沖天炮遭圍毆內臟出血致死　法院判凶嫌賠464萬給他年邁雙親

撤下負面新聞代價「每周6萬元補償費」　財經周報發行人遭控恐嚇取財

里港警分局員警「行動翻譯機」　泰山所女警英、法、客語攏ㄟ通

華航機師遭控邀空姐進廁所…噁喊「妳這小妖精挺厲害」　判賠10萬確定

涉侵占中影遭限制出境　蔡正元拿「武漢肺炎」求解除：釀國家傷害！

扯鈴名人瞎扯要辦「世界盃」　受邀出國表演騙贊助640萬元

軍人夫回營區老婆就跑了　找3年心寒放生「我們是第二次結婚」

中職／通過味全龍測試　游宗儒嘗試新訓練

【口罩之亂】薛承泰／從社會學角度看口罩之亂

鑽石公主號有武漢肺炎個案「曾入基隆港」指揮中心：要名單比對感染者身份

新竹市直達桃園機場巴士　票價150元「24小時不打烊」6日通車

捷運斯文男「手一拉」...留下一坨噁白黏液！她好心遞衛生紙「卻更爆炸」

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中

Infiniti未來沒小車可以買？Q30、QX30相繼宣布在台停售

「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

連拔4顆智齒！猛男腫成麵包超人...他崩潰嘆：不要嘗試

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

男為引人注意喊：我從武漢回來！300萬罰金讓他成為焦點

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓

高鳳路「奪命待轉區」搭藍色帳篷

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

帶小三道館內激戰！金牌教練撞壞沙發下場曝

派出所長值勤倒地亡…10歲女兒忍淚送走他

電子遊藝場槍響　犯嫌持刀拒捕

連千毅前老闆直播送「薄薄一片」　網友讚爆

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

悔婚轉身嫁別人！她回頭糾纏前男友　狂撈533萬

知名駐美高官犯刑案　膽大矇騙紐約警察

分享韓國瑜抱女嬰照「亂下註解」挨告　法官判無罪

更多熱門

相關新聞

被霸凌哭一個月「起床就失明」

被霸凌哭一個月「起床就失明」

活潑、大方、有自信，是外人第一次看到盲人林芳語的感受。成為盲人3年多的時間她從崩潰、低潮、冷靜，至今不僅走出失明傷痛，甚至將自己的因霸凌而失明的故事成為動力，在許多學校勇敢地說出來，她呼籲被霸凌的人，默不吭聲絕對不是最好的解決辦法，適時地站出來為自己發聲，告訴大家「我不是好欺負的！謠言止於智者！」

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

以為感冒　她雙眼失明一個月

以為感冒　她雙眼失明一個月

6歲女童吃感冒藥...3天後失明了

6歲女童吃感冒藥...3天後失明了

血塊塞住「視力剩0.03」糖尿病別拖

血塊塞住「視力剩0.03」糖尿病別拖

關鍵字：

護目鏡職災羽球拍職業傷害左眼失明

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面