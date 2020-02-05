工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

▲藍姓男子工作時左眼不慎被樹脂碎片割傷眼睛，致視力僅剩0.03近乎失明（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／屏東報導

藍姓男子為羽球拍成型機的操作員，日前他值晚班在清除模具廢料時，樹脂碎片不幸噴濺到他左眼內，在廁所洗手台沖洗後繼續工作，但隔日下午，左眼卻突劇烈疼痛，經診治，最終確定視力僅剩0.03，近乎失明，後來他以公司未提供護目鏡為由，提告求償358萬餘元。屏東地院審結，判公司需賠償藍男119萬8千元。

藍男受雇於一運動用品製作工廠，2016年2月16日晚上8時許他在清洗羽球拍模具時，樹脂碎片不慎噴濺到左眼內，他趕緊跑去廁所洗手台沖洗，隨後繼續回崗位工作。不料隔日下午2點許，他左眼突劇烈疼痛，經就醫，被判定是眼角膜潰瘍，急轉至大醫院治療，同年5月20日，他接受左眼羊膜修補手術，後續又因併發阿米巴性角膜炎併青光眼而接受雷射治療，並於10月19日進行左眼鞏膜睫狀體光凝固術，隔年2月10日再接受左眼角膜移植，遺憾積極治療至今，左眼視力仍僅剩0.03，無法矯正。

▲藍男控訴他所任職的公司未提供護目鏡，導致他眼睛受傷，為此求償總計358萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

藍男因工作導致視力近乎失明，他以公司未提供護目鏡，害他發生職業災害為由，提告求償醫療費、交通費、工資補償、勞動能力的損失及精神撫慰金共計358萬餘元。法庭上公司回辯，藍男事發當下應使用生理食鹽水及煮水作初步清潔，但他卻使用廁所生水，還拖延就醫，才會受到感染，讓傷害擴大，明顯有過失，認為藍男應自負80%責任。

屏東地院審理時認為，藍男眼睛受傷害當下既未及時做適當處置，就醫期間也沒按時回診，審結，認為公司需負40%責任，藍男則須自負60%過失責任，經折算，公司需賠償藍男119萬8840元。

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