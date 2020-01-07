6歲女童吃感冒藥...3天後求救：我看不見了　爸一查藥品竟是「治癲癇」氣瘋

▲女童吃了2天院方所開的感冒藥。（圖／翻攝自《北京時間》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

吉林省吉林市一名6歲女童近日因感冒發燒，到當地的一間兒童醫院看診，並將藥物拿回家服用，不過吃了3天不僅高燒不退，甚至還出現異常狀況，讓她嚇得向爸求助，「我看不見了。」事後，爸爸拿著感冒藥到別家醫院詢問，才發現原先的醫生竟誤開「癲癇藥」給女兒吃，當場氣炸。

綜合陸媒報導，父親表示，女兒吃完藥的第一天晚上，突然從睡夢中醒來，甚至還開始胡言亂語，原本以為是發高燒導致，但第二天還是高燒不退，只好帶著女兒到別家醫院看診。

▲父親把藥拿給另一家醫院的醫生看，才得知是癲癇藥。

父親表示，他當時順便帶著感冒藥，想詢問女兒這2天吃的是什麼，「結果醫生一看，就說根本就不是什麼治發燒的，而治癲癇的藥。」他提到，「晚上回家之後，女兒原本靠在沙發上，突然抓著我的手，說她什麼也看不見，當下我整個人慌了，腿也軟了。」

事後，女童的父親到第一間看診的醫院理論，醫生當下也承認自己開錯了藥，並且道了歉。對此，院方坦承，在此事上的確有過錯，事後已第一時間派神經專家為女童檢查，「但這不會造成什麼嚴重的後果，而孩子也沒有真的失明，只是眼睛有點花了。」

▲▼涉事醫院已向家屬道歉，並強調會給開錯藥的醫生懲罰，但不會開除。

此外，院方強調，畢竟給孩子吃錯了藥，事後將會對涉事醫生作出處罰，如果真的對孩子造成了什麼影響，醫院也會給一定的賠償。據悉，目前院方已提出解決方案，雙方仍在協商中。

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