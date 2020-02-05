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國台辦指民進黨利用武漢肺炎操作政治　陳柏惟：顛倒是非！

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▲蔡其昌、陳柏惟主持女壘開球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡其昌表示，台灣會持續爭取國際支持加入WHO。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

武漢肺炎疫情持續增溫，擁有最健全公衛體系水準的台灣卻無法加入世界衛生組織（WHO），立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟5日出席國際女壘比賽時表示，對岸常說兩岸一家親，但事實上是各國都支持台灣加入，唯獨對岸拒絕，台灣不能自絕於世界之外，會持續爭取加入，善盡公衛能力。

▲蔡其昌、陳柏惟主持女壘開球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳柏惟認為，國台辦處處打壓台灣。（圖／記者鄧木卿攝）

「2020台中國際女子壘球邀請賽」上午在台中市萬壽棒球場開打，今年原本有9支隊伍參賽，後來日本因為疫情關係取消，只剩台灣5隊、美國2隊比賽，除了蔡其昌、陳柏惟出席之外，還有立委莊競程、市議員張耀中、何敏誠，中華民國壘球協會副理事長魏隆琪等人。

▲蔡其昌、陳柏惟主持女壘開球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲2020國際女壘賽上午舉行開球。（圖／記者鄧木卿攝）

針對台灣一直被排除在WHO之外一事，蔡其昌說，沒有一個國家的國民健康可以被排除，包括日本、加拿大和美國等很多國家都替台灣講話，但是對岸口口聲聲說兩岸一家親，事實上就是棄台灣於不顧，在這次防疫工作上，他不想介入過多的政治口水，只想把整個台灣的防疫工作做好，讓台灣跟國際接軌。

▲蔡其昌、陳柏惟主持女壘開球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲今年因為武漢疫情影響，只有7隊參賽。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡其昌還說，台灣在這次疫情威脅下，不能自絕於世界之外，相信中華民國2千3百萬國民沒有辦法接受對岸這種說法跟表現，台灣會持續努力，爭取全世界所有的國家支持台灣加入，貢獻中華民國健全的公衛體系，持續跟國際合作，善盡台灣該盡的責任。

陳柏惟也說，在武漢疫情如此嚴重情況下，國台辦竟然還指責民進黨政府不要政治操作，他認為，國台辦此舉才是打壓台灣，才是政治操作，言論顛倒是非。

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