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2周內近萬名中國留學生入境！　南韓教育部建議全國大學延後開學

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▲▼武漢肺炎／南韓民眾上街都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓今逢今冬最強寒流，上街民眾全都包緊緊，也為武漢肺炎戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒擴散至全球26國，南韓截至5日已有18起確診病例，再加上患者移動路徑目前不明，引發民眾恐慌。眼看開學在即，南韓教育部5日建議全國大學，為防止疫情擴大延後開學，所有自中國入境的學生及教職員則停止上班上課。

南韓副總理兼教育部部長俞銀惠5日宣布此消息並說明，春節假期結束後入境南韓的中國留學生人數快速增加，因此建議各大學延後開學。教育部的建議屬勸告性質，是否延後及延後多久仍由各大學視各地疫情及中國留學生人數決定；唯考慮到未來校務日程，開學最多延後4周。

針對近期曾到訪中國的留學生及本國學生，教育部則表示，將要求他們自主隔離，入境南韓的14天內不得到校，教職員則不需上班。教育部同時建議各大學，將自主隔離的學生視為有出席。至於因居住武漢等原因無法出國的留學生，教育部則要求各大學提供遠距離或線上課程等彈性方案。

根據統計，截至3日為止的2周內自中國入境南韓的外籍留學生就有多達9582人，各大學目前正在掌握他們的所在地和健康狀況；截至上月28日為止，因2周內曾到訪湖北而進行自主隔離的教職員生共117名，其中有48名留學生、56名韓籍學生及13名教職員。

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