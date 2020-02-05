　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《北京》央行2日投放流動性資金7.3兆元

在2月3日創紀錄單日公開市場操作投放1.2兆（人民幣，下同）之後，2月4日人民銀行繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金5000億元，央行兩日投放流動性資金累計達1.7兆（約新台幣7.3兆）。有關人士認為，此舉，充分顯示央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。

該位人士表示，超預期流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支援實體經濟。（北京青年報）

《廣東》深圳國資全國園區擬免兩月租金　各項減免約9億

4誒舉行的深圳市國資系統開展疫情防控阻擊戰情況通報會透露，擬免除深圳市屬國企園區內民營企業租戶2個月租金，共減免金額約9億元。此舉得到企業的廣泛歡迎，深圳優克聯新技術有限公司相關負責人況忠琪表示，「這項舉措實實在在地幫助企業降低了運營費用，真是太好了！」（深圳特區報）

《貴州》茅台今年目標任務不減　員工收入不降

茅台集團公司黨委書記、董事長李保芳4日表示，正值疫情防控工作的關鍵時期，茅台將緊緊圍繞國家疫情管控大局，秉承今年「計畫不變，任務不減，指標不調，員工收入不降」既定目標，有序統籌當前各項工作，穩步推進疫情防控工作，有效穩定規範市場發展。（澎湃新聞）

▼貴州茅台。（圖／CFP）

▲▼貴州茅台、五糧液。（圖／CFP）

《上海》錦江系酒店累計援助和被徵用322家　湖北佔46家

隨著新型冠狀病毒的發展，包括錦江、首旅如家等連鎖酒店都參與到支援武漢醫護人員免費住宿的行列中。截至2月4日，錦江系各酒店品牌在全國累計援助和被徵用酒店達322家，客房81232間，其中上海地區25家、湖北及武漢地區46家、其他地區251家。（澎湃新聞）

《北京》陸便利店門店達12.2萬家 行業發展仍存短板

中國連鎖經營協會發佈的《2019年中國便利店發展報告》顯示，2018年中國便利店前100強企業實現銷售額2264億元，增長19%；全國便利店門店數量達到12.2萬家，較上年增長14%，便利店業態蓬勃發展。不過行業發展仍存在短板，一些便利店服務標準差距大，同質化商品多，特色不明顯，競爭力偏弱。（人民日報）

《北京》春運以來民航航班累計下降12.1%

據大陸民航局消息，2020年春運第一天(1月10日)至2月4日，民航共計保障(不包括外機飛越)353721班(國內272882班，國際80839班)，同比2019年同期下降12.1%；2020年2月4日，保障(不包括外機飛越)4883班(國內3361班，國際1522班)，同比2019年同期下降63.8%。（新華視點）

《山東》壽光已向武漢捐贈4批蔬菜　共計1120噸

大陸國家發改委4日公佈，截至2月3日，山東省壽光市已累計向湖北省武漢市捐贈4批蔬菜（含濰柴集團從壽光購買，由壽光組織調運供貨），共1120噸。隨著節後蔬菜供應量的增加和交通物流能力的恢復，壽光可調運武漢蔬菜的日供應能力，已由600噸提升至2000噸以上。（澎湃新聞）

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

武漢連線／「這邊每天好多人死掉」　第二批包機原定243人...取消她崩潰

快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

載著救援物資！首架「俄羅斯軍機」飛抵武漢...5防疫專家助力疫苗研製

LIVE／武漢台商返台事宜　陸委會緊急記者會說明

華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

想捐款被拒絕！　七旬老太太痛哭「堅持捐到底」

香港也瘋搶口罩！　 4000人九龍灣通宵排隊「第一名已等17hrs」

杭州封城後超市人擠人！　民眾「穿雨衣」搶物資...他歎：比過年人還多

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

武漢連線／「這邊每天好多人死掉」　第二批包機原定243人...取消她崩潰

快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

載著救援物資！首架「俄羅斯軍機」飛抵武漢...5防疫專家助力疫苗研製

LIVE／武漢台商返台事宜　陸委會緊急記者會說明

華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

想捐款被拒絕！　七旬老太太痛哭「堅持捐到底」

香港也瘋搶口罩！　 4000人九龍灣通宵排隊「第一名已等17hrs」

杭州封城後超市人擠人！　民眾「穿雨衣」搶物資...他歎：比過年人還多

貨車故障停路邊　Gogoro騎士不慎撞上...失去生命跡象

台南新興86生活圈竄起　建商鎖定首購客！500多萬買3房最夯

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

在模特兒身上裁出性感泳衣　造型師「超強神剪」網友嚇傻

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

升級防護　第二批台商包機改6日飛

福建確診男參加宗祠宴　4000人被隔離　

女房東抗肺炎「1200戶房租減半」！每月少收340萬

湖北台辦：還有800多人等返台

台商大城鄭州宣布封城「閉環管理」

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞被罵爆

支援湖北重症護理師：飯不敢吃飽、水不敢喝多

更多熱門

相關新聞

延開學卻送安親班　王婉諭：恐成防疫漏洞

延開學卻送安親班　王婉諭：恐成防疫漏洞

受到新型冠狀病毒疫情影響，各學校延後開學，勞動部也宣布實施防疫照顧假，卻讓外界質疑「怎麼有人敢請？」立委王婉諭也提到，許多家庭因為現實因素很難負擔連續請假，選擇將孩子送往安親班，卻有可能因大量孩童長時間聚集在密度更高的空間中，反而造成了防疫上的漏洞，建議將延後開學的學校開放「部分的全日課外照顧」。

口罩實名制2/6上路　藥師怨：開完會一頭霧水！

口罩實名制2/6上路　藥師怨：開完會一頭霧水！

陳時中看完網友留言　只說一句話

陳時中看完網友留言　只說一句話

7天2片口罩背後有精算　剩下一半流向曝光

7天2片口罩背後有精算　剩下一半流向曝光

拒收診所垃圾！　社區狠嗆「知道護士手有多髒？」醫淚崩

拒收診所垃圾！　社區狠嗆「知道護士手有多髒？」醫淚崩

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎壽光茅台錦江春運

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面