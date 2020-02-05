華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《北京》央行2日投放流動性資金7.3兆元

在2月3日創紀錄單日公開市場操作投放1.2兆（人民幣，下同）之後，2月4日人民銀行繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金5000億元，央行兩日投放流動性資金累計達1.7兆（約新台幣7.3兆）。有關人士認為，此舉，充分顯示央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。

該位人士表示，超預期流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支援實體經濟。（北京青年報）

《廣東》深圳國資全國園區擬免兩月租金 各項減免約9億

4誒舉行的深圳市國資系統開展疫情防控阻擊戰情況通報會透露，擬免除深圳市屬國企園區內民營企業租戶2個月租金，共減免金額約9億元。此舉得到企業的廣泛歡迎，深圳優克聯新技術有限公司相關負責人況忠琪表示，「這項舉措實實在在地幫助企業降低了運營費用，真是太好了！」（深圳特區報）

《貴州》茅台今年目標任務不減 員工收入不降

茅台集團公司黨委書記、董事長李保芳4日表示，正值疫情防控工作的關鍵時期，茅台將緊緊圍繞國家疫情管控大局，秉承今年「計畫不變，任務不減，指標不調，員工收入不降」既定目標，有序統籌當前各項工作，穩步推進疫情防控工作，有效穩定規範市場發展。（澎湃新聞）

▼貴州茅台。（圖／CFP）

《上海》錦江系酒店累計援助和被徵用322家 湖北佔46家

隨著新型冠狀病毒的發展，包括錦江、首旅如家等連鎖酒店都參與到支援武漢醫護人員免費住宿的行列中。截至2月4日，錦江系各酒店品牌在全國累計援助和被徵用酒店達322家，客房81232間，其中上海地區25家、湖北及武漢地區46家、其他地區251家。（澎湃新聞）

《北京》陸便利店門店達12.2萬家 行業發展仍存短板

中國連鎖經營協會發佈的《2019年中國便利店發展報告》顯示，2018年中國便利店前100強企業實現銷售額2264億元，增長19%；全國便利店門店數量達到12.2萬家，較上年增長14%，便利店業態蓬勃發展。不過行業發展仍存在短板，一些便利店服務標準差距大，同質化商品多，特色不明顯，競爭力偏弱。（人民日報）

《北京》春運以來民航航班累計下降12.1%

據大陸民航局消息，2020年春運第一天(1月10日)至2月4日，民航共計保障(不包括外機飛越)353721班(國內272882班，國際80839班)，同比2019年同期下降12.1%；2020年2月4日，保障(不包括外機飛越)4883班(國內3361班，國際1522班)，同比2019年同期下降63.8%。（新華視點）

《山東》壽光已向武漢捐贈4批蔬菜 共計1120噸

大陸國家發改委4日公佈，截至2月3日，山東省壽光市已累計向湖北省武漢市捐贈4批蔬菜（含濰柴集團從壽光購買，由壽光組織調運供貨），共1120噸。隨著節後蔬菜供應量的增加和交通物流能力的恢復，壽光可調運武漢蔬菜的日供應能力，已由600噸提升至2000噸以上。（澎湃新聞）

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）