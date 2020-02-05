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LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發佈會

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▲▼LG。（圖／路透社）

▲LG決定退出2020世界行動通訊大會。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

由於新型冠狀病毒的爆發，LG電子公司負責手機和其他消費技術部門，決定退出在西班牙巴賽隆納舉行的MWC（世界行動通訊大會）。

「出於安全考慮，LG決定退出本月在西班牙巴賽隆納舉行的2020年MWC，以防數以百計的LG員工接觸國際旅行，這是大多數健康專家建議。」LG發言人在一份聲明中表示：「LG將於近期另外單獨舉辦活動，宣佈2020年的新產品。」

MWC是各大廠牌新手機發佈的重要舞台，每年2月在巴賽隆納舉行，消費電子製造商會在此展示每年的新機和新技術。會議的召集單位GSMA（Groupe Speciale Mobile Association，全球行動通訊系統協會）表示，2020年MWC仍會按照計劃進行，並表示冠狀病毒的疫情對此次活動的影響「微乎其微」。

然而，GSMA也發佈了一系列旨在降低風險的規範，包括此次展會中「不握手」，喇叭與麥克風的展示臺採取更積極的衛生措施等等。

根據目前最新資料顯示，中國武漢市已有2萬多人患病，400人死亡；此外，對往返中國大陸及在華商務業務的限制也很大。中國政府是否計畫讓人們在2月10日農曆新年長假結束後，重返工作崗位，目前也還尚無消息。

另外，中國通訊設備公司「中興通訊」，也取消在MWC 2020的新聞發佈會，但現場展出仍會照常舉行。中興通訊表示，取消發佈會的原因在於部分簽證和出行延誤，同時也不希望疫情「讓人們感到不舒服」。
 

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