Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

▲ 球迷在湖人主場為Kobe哀悼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）上月26日因墜機意外驟逝，在球迷心中留下無限感傷。根據洛杉磯醫學檢驗局官網，布萊恩和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）及其他7名罹難者的遺體已經移交給他們的家人。

直升機墜毀當天，布萊恩等9人預計前往千橡市的曼巴體育學院，帶女兒GiGi去參加比賽。據稱當時雲層相當厚，未料發生悲劇。根據驗屍官辦公室說法，9名死者的死因都證實為受到鈍器暴力創傷，死亡方式則判定為意外事故。

洛杉磯消防局3日公開事發當時接到的5通電話錄音，其中可聽見報案民眾表示，聽到一聲巨響，接著看到火焰。一名民眾說道，「這讓我不知所措。雲層很厚，我聽到砰的一聲，然後馬上就沒聲音了。」

另一名民眾表示，沒有看到直升機，但有聽到墜機聲，「我走在小路上，可以聽到飛機的聲音，我想是在雲層裡。我們看不到飛機，只聽到砰的聲響後一片寂靜，然後我看到火焰。」

距離墜機點較遠處則有民眾報警表示，看到一座山在撞擊後被大火吞沒，「一架直升機墜毀在一座山上。我們聽到聲音，現在看得到火焰。」

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）目前正努力調查事發原因，將天氣狀況視為關鍵因素，希望尋求當時的天氣照片。初步報告預計在未來幾天出爐，但最終報告至少要等1年。

該委員會成員霍曼迪（Jennifer Homendy）說明，初步資訊顯示，直升機在墜毀前急速下降，與山頂差了20至30英尺，「下降速度超過每分鐘2000英呎，是相當急遽的高速下降。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。