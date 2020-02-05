暖男值狂飆！全家 X KAKAO FRIENDS第二波集點送居家暖物出擊　情人節想脫單就靠它

▲全家 X KAKAO FRIENDS「有愛最KA愛」第二波集點送開跑，收集一整套讓暖男值狂飆吧！（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

韓國超人氣IP KAKAO FRIENDS進攻全家啦！全家最新集點送活動「有愛最KA愛」取得KAKAO FRIENDS獨家授權，讓最暖的Ryan、黃蘿蔔泡菜Muzi以及超愛賣萌的Apeach等KAKAO FRIENDS化身暖暖小物，陪伴你在居家生活的四周。不管是懶人裹在被窩裡享受追劇必備的泡麵碗；上班族生活吃午餐必備的托特包，就讓「超暖」的Ryan陪伴你度過每一天。

全家2020首波最強集點送，替所有想要在冬天中提升「暖度」的粉絲推出一系列暖暖居家小物，第一波系列商品甫推出就馬上被搶光，看著IG、Facebook上朋友紛紛打卡和可愛的KAKAO FRIENDS作伴的照片，讓沒搶到的網友紛紛哭喊「動作慢就只能看著螢幕哭哭」。第二波更以KAKAO FRIENDS中最暖的Ryan當為主打，可別看他一副傻呼呼的「熊樣」，他可是一隻名符其實、沒有鬃毛的獅子，個性木訥、喜歡自由的他可是非常好的傾聽者，雖然不會有太大的表情變化，但卻是喜歡照顧其他KAKAO FRIENDS的大暖男，這次以Ryan傻萌的形象推出大頭馬克杯、泡麵碗、體重計、托特包以及保溫罐5種商品，讓這些居家小物配上Ryan傻萌的圓臉，不管上班多麽疲憊、天氣多麽寒冷，心裡絕對會馬上暖起來。

▼看著Ryan傻萌的臉，天氣再冷都會馬上暖起來。

千萬別以為這只是簡單的集點送，這次從2月5日推出的居家小物系列堪稱新一代「追妹神器」，第一次見面的女生如果到家中看到餐桌上放著Ryan泡麵碗，或是用超萌大頭馬克杯裝著熱咖啡遞給心愛的人，甚至是用超實用的Ryan、Apeach托特包裝著外套送她回家，配上Ryan的超萌頭像絕對讓「暖男分數」大大飆升。

就算你是小資女孩或是單身貴族，回到家中偶爾也會有空虛、寂寞、覺得冷的時候，雖然一個人的生活很美好，但如果回到家裡吃飯的碗、喝飲料的馬克杯、裝便當的托特包都能看到滿滿的Ryan，絕對會會心一笑，讓一整天上班的疲憊感瞬間消除。甚至收集完全套「有愛最KA愛」商品後，打卡讓朋友看到絕對會引起瘋狂羨慕，直接讓異性緣狂飆，還有機會在情人節前順利脫單。

▼活動集點表格。

這次「有愛最KA愛」集點活動第一波從1月15日開跑，第二波居家暖物則從2月5日開始，活動只到2月25日截止，只要透過平常在全家消費累積的「全家點數」，就可以輕鬆加價把全部的KAKAO FRIENDS商品帶回家（詳細加價購價格請參考上表）。第一波商品的超萌樣一上市就引起搶購，第二波千萬不要手軟，如果沒有第一時間就按下兌換鍵，小心Ryan跟Apeach沒辦法讓你暖男值提高，情人節不能順利放閃！

此外，2019年所累積的全家點數，將在2020年3月31日到期，只要下載App就可以輕鬆查詢可以兌換的商品，不管是生活用品、各種零食點心，都可以透過點數以超優惠的價格入手，千萬不要讓去年一整年辛苦累積的點數白費喔！

▼Ryan跟Apeach的托特包也超適合情侶一起背出門，甜蜜感暴增。