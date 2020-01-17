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不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」

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▲全家便利商店推出春節3天「送錢母」活動，從除夕開始，只要來全家消費滿199元，就可以免費得到「鎮瀾宮開運錢母」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

手拿著求來的錢母過香爐，希望神明保佑全家開運！許多民眾在過年時會到廟宇排隊求錢母，如果不想人擠人的話，今年有新的選擇。「全家」便利商店特別推出春節3天活動，從1/24除夕開始，只要消費滿199元，就送你鎮瀾宮的開運錢母，每個都已過過香爐，除夕到初二3天造型都不同，全台限量120萬個，讓民眾好期待！

▲▼不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼除夕開始連3天，來全家消費滿199元，即送「鎮瀾宮開運錢母」，3天造型皆不相同，全台限量120萬個。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」 。（圖／記者陳家豪攝）

民眾分享，「以前要拿到鎮瀾宮的錢母，都要大排長龍排人擠人，而且有時候光排隊就要排上好幾個鐘頭，不過全家這一次過年推出送鎮瀾宮錢母的活動，今年就很方便囉！因為我家附近就有全家便利商店，我只要走幾步路，消費滿199元，我就可以得到一個發財金，不用再到廟裡人擠人」。

▲▼不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」 。（圖／記者陳家豪攝）

▲全家推出「鎮瀾宮保庇卡」共有四區任你刮。（圖／記者陳家豪攝）

此外，民眾也可以打開全家App，用全家會員點數兌換紅包刮刮卡，在春節期間試試好手氣(活動期間:1/15-1/31)，就有機會領到現金折價券。或是買一張鎮瀾宮保庇卡，共有四個區域任你刮，張張有獎，有機會可以拿到鎮瀾宮的手機掛繩、刺繡腰包等周邊獎項，最大獎更價值高達30萬元，送你雙人出國旅遊！

▲▼不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」 。（圖／記者陳家豪攝）

▲「鎮瀾宮保庇卡」有機會刮中鎮瀾宮周邊獎項。（圖／記者陳家豪攝）

民眾說：「我們家每年過年時，都會買刮刮卡回去，想試試來年的手氣，我今年也會買一些全家的『鎮瀾宮保庇卡』回去給全家人，因為這個刮刮卡聽說是100%中獎，而且最大的獎是出國旅遊，我想如果中了獎，正好可以帶全家人出國玩」。

民眾表示，「我很常來全家買東西，有很多全家的會員點數，現在可以用點數去換全家App的紅包刮刮卡，剛好過年期間，可以來試試看自己的手氣，而且參加活動後還可以抽1公斤黃金(市價約150萬)，這對於消費者來說很有吸引力」。

▲▼不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」 。（圖／記者陳家豪攝）

▲全家「開運福袋」物超所值，有機會把頭獎名車開回家。（圖／記者陳家豪攝）

除了紅包刮刮卡，全家App加碼提供會員間「禮盒轉贈」功能，成功轉贈禮盒給全家會員就送2000點全家點數。另外，便利商店內也販售開運福袋，袋內獎品各個物超所值，有機會把頭獎Lexus名車開回家(共2名)。春節假期，趕快揪大小朋友，來「全家」一起開運試手氣吧！

►►更多全家「活動詳請」請點此

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