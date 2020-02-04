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女兒「隔空擁抱」護士母！抗疫第一線想家人「只敢保持距離」　鼻酸影片曝

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記者黃心瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，許多站在第一線的醫護人員更是自疫情爆發後，無法回家與家人團聚，就算有機會也只敢遠遠的、甚至是隔著玻璃與他人對話，就怕其他人也受到感染。人民日報早前釋出一段影片，內容即是大陸醫療人員與家人見面的場景，雖然充滿無奈，但為了抗疫所做出的犧牲，看了讓人十分感動鼻酸。

根據大陸國家衛健委通報，截至3日為止，大陸全境武漢肺炎確診人數已經突破2萬人，累計20438例，死亡累計425例。在這場疫情當中，最辛苦的莫過於隨時都要守在第一線，與時間搶生命的醫療人員了，不管是醫生還是護士，又或者是醫院裡的每一名工作人員，不僅要時時待命，更要避免交叉感染的危險，無法隨意地回家與家人團聚。

人民日報臉書稍早前PO出一段影片，內容講述醫療人員們的心酸，每一幕都賺人熱淚。河南省周口市疫情一線護士劉海燕因為在醫院工作，無法離開管制區，與9歲的女兒在醫院外頭上演「隔空擁抱」的場景，女兒哽咽喊一聲「媽！」讓人不禁淚流滿面；為了防止交叉感染，女兒只能把要給媽媽的餃子放在地上，遠遠的揮手離去。

在其他的場面當中，有老公送走要到第一線工作的老婆，更答應老婆若是安全回來，就會「包作一年家務」；也有人說「雖然擔心老婆到第一線，但為她感到光榮。」為了怕身上沾染到病毒進而傳染給家人，許多人更是只敢隔著門窗、極度遙遠的距離，戴著口罩遙遙相望的對話；更有護士因為疫情取消了原本的婚禮，與未婚夫利用視訊，在同事們的見證下完婚。

因為愛，所以保持距離。影片的每一幕都讓人十分鼻酸，也讓人感受到疫情的無情，最後影片打上「歲月靜好，因為有人負重前行；短暫分離，是為了更好的在一起；等疫情結束，再來好好擁抱你。英雄們，一定平安歸來！」的
字幕，期望這場疫情能盡快結束，讓大家回歸原本的生活。

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