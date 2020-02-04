　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情進一步擴散，然而大陸中央早就警示過，凡在疫情期間去過武漢或和武漢人、湖北人有過接觸者，都得如實向當地有關部門匯報並自行隔離14天，但是永州市人大副主任李農妹近日卻被爆出，她對其子從武漢返回一事隱瞞，目前兩人皆已被確診為感染武漢肺炎，而永州市防控工作領導小組也正進一步調查。

據《新京報》報導，湖南永州多名知情人士日前爆料稱，永州市人大副主任李農妹隱瞞其子從武漢返回的情況，且兩人皆在2日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，之後就被轉移到永州市中心醫院感染科隔離病房接受治療。不過，就有網友點出，李農妹在被確診前曾與高官開過會議，期間與多人接觸過，同時走訪了冷水灘區部分醫院，還曾前往江華縣，希望相關部門進一步去調查。

至於李農妹確診前的行程，目前僅被證實她曾前往江華縣，但其他狀況則不便透露，江華縣衛生局相關工作人員表示，包括李農妹在內的兩例冷水灘區的確診病例於近期在該縣內河路口鎮牛路社區停留數天，但都已經按照疫情防控方案進行處置。他還表示，「（李農妹）好像以前是我們江華的，但是已經離開江華很多年了，一直在市裡面。」

此外，河路口鎮政府一名工作人員接受專訪時指出，李農妹的妹妹住在河路口鎮，而李農妹曾在年前來訪過，一直到初四（1月28日）才返回永州市，目前相關密切接觸者均已被隔離。

對此，不少網友氣炸怒嗆「隱瞞不報必須追責啊」、「這就是永州官員的素質，棒棒都是打老百姓屁股滴」、「這種害人精就應該受到法律的懲罰」、「真的我們江華給她害死，這種人不判刑就是政府不作為了」、「不以身作則，還到處跑，這樣的官員，永州不需要，必須對隱瞞不報的人嚴懲，不然不知道有多少無辜的人遭殃」、「都因為她封了幾個村」。

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲武漢市的街上空蕩蕩。（圖／讀者提供）

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！

ET快訊
謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna笑著反擊了
武漢台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒
武漢台商確診「落下男兒淚」！陳時中2度拭淚回應了
哪裡還有口罩？下載這App！3種查詢方式一次搞懂
武漢台商1名確診！　指揮官陳時中沮喪落淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

接觸破百人！7旬翁確診武漢肺炎…隱瞞旅遊史「30醫護直接接觸」

鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

全球確診病例破2萬！陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒...已試用肺炎患者

杭州清晨宣布封城　上高速公路要「關閉空調量體溫」

前線急缺物資！外送員暖送1千個口罩：我經歷過SARS

賴清德訪美「有機會見川普？」 馬曉光：挟洋自重「自食惡果」

蘋果供應鏈鴻海預計在10日復工　分析師：主要在勞動力

19歲「點讀機女孩」高君雨長髮素顏爆棚　說話談吐散發氣質

快訊／第二批滯留台商5日返台　暫定下午2點搭機

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

接觸破百人！7旬翁確診武漢肺炎…隱瞞旅遊史「30醫護直接接觸」

鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

全球確診病例破2萬！陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒...已試用肺炎患者

杭州清晨宣布封城　上高速公路要「關閉空調量體溫」

前線急缺物資！外送員暖送1千個口罩：我經歷過SARS

賴清德訪美「有機會見川普？」 馬曉光：挟洋自重「自食惡果」

蘋果供應鏈鴻海預計在10日復工　分析師：主要在勞動力

19歲「點讀機女孩」高君雨長髮素顏爆棚　說話談吐散發氣質

快訊／第二批滯留台商5日返台　暫定下午2點搭機

用花燈說社會故事！94歲燈藝師蕭在淦堅持80年「留文物給後人看很開心」

猛傳生涯新高14助攻　佛茲：上場努力打出正確表現

派出所長值勤倒地「搶救20天亡」…10歲女兒忍淚：這樣爸爸才能安心走

工程師自製「超商口罩地圖」唐鳳與他聯繫了！　一招改版便民服務

女星妹妹學校慘遭霸凌　她秒衝到教室...1招讓惡霸不敢再犯

中和男為引人注意…大喊「我從武漢回來的！」300萬罰金讓他成為焦點

雙B保時捷急救包內有「N95口罩」？打開後車廂挖寶前先看過來

防堵武漢肺炎疫情　一銀、彰銀給員工14天有薪「防疫照顧假」

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

武漢包機返台1台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

陸科學家發現病毒出現「驚人突變」

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

兩岸WHO角力 國台辦：多次向台通報防控訊息

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

香港首宗死亡個案！39歲男病患心臟停頓

林鄭月娥下令　限制公務員戴口罩

大陸外交部求救！　迫切急需醫療口罩

獨家追蹤／ 她回憶武漢封城：不知會做這麼徹底

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！

更多熱門

相關新聞

佛心！一銀、彰銀給14天有薪防疫照顧假

佛心！一銀、彰銀給14天有薪防疫照顧假

為防堵武漢肺炎疫情，高中以下學校延後開學，勞動部也宣布實施防疫照顧假。金管會今（4）日初步調查後，目前有2家國銀有提供14天的有薪假，其他銀行也有配套措施因應。

即／陸籍機組員、船員5日凌晨起禁止入境

即／陸籍機組員、船員5日凌晨起禁止入境

安倍：考慮擴大拒絕入境對象防疫

安倍：考慮擴大拒絕入境對象防疫

百貨啟動防疫　娃娃車暫停租借

百貨啟動防疫　娃娃車暫停租借

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒永州市人大副主任李農妹江華

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

前團員接連控訴　游否希遭廠商退貨

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

范瑋琪慘遭出征圍剿　好友出聲痛斥

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面