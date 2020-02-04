接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情進一步擴散，然而大陸中央早就警示過，凡在疫情期間去過武漢或和武漢人、湖北人有過接觸者，都得如實向當地有關部門匯報並自行隔離14天，但是永州市人大副主任李農妹近日卻被爆出，她對其子從武漢返回一事隱瞞，目前兩人皆已被確診為感染武漢肺炎，而永州市防控工作領導小組也正進一步調查。

據《新京報》報導，湖南永州多名知情人士日前爆料稱，永州市人大副主任李農妹隱瞞其子從武漢返回的情況，且兩人皆在2日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，之後就被轉移到永州市中心醫院感染科隔離病房接受治療。不過，就有網友點出，李農妹在被確診前曾與高官開過會議，期間與多人接觸過，同時走訪了冷水灘區部分醫院，還曾前往江華縣，希望相關部門進一步去調查。

至於李農妹確診前的行程，目前僅被證實她曾前往江華縣，但其他狀況則不便透露，江華縣衛生局相關工作人員表示，包括李農妹在內的兩例冷水灘區的確診病例於近期在該縣內河路口鎮牛路社區停留數天，但都已經按照疫情防控方案進行處置。他還表示，「（李農妹）好像以前是我們江華的，但是已經離開江華很多年了，一直在市裡面。」

此外，河路口鎮政府一名工作人員接受專訪時指出，李農妹的妹妹住在河路口鎮，而李農妹曾在年前來訪過，一直到初四（1月28日）才返回永州市，目前相關密切接觸者均已被隔離。

對此，不少網友氣炸怒嗆「隱瞞不報必須追責啊」、「這就是永州官員的素質，棒棒都是打老百姓屁股滴」、「這種害人精就應該受到法律的懲罰」、「真的我們江華給她害死，這種人不判刑就是政府不作為了」、「不以身作則，還到處跑，這樣的官員，永州不需要，必須對隱瞞不報的人嚴懲，不然不知道有多少無辜的人遭殃」、「都因為她封了幾個村」。

▲武漢市的街上空蕩蕩。（圖／讀者提供）



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