邱毅指郝龍斌勝出機率低　「斷三通」一說讓國民黨走上萬劫不復

▲郝龍斌登記參選國民黨黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前副主席郝龍斌日前表示，若北京未來不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至也可以重新考慮是否繼續兩岸三通。對此，前立委邱毅直言，顯示國民黨出現路線危機，郝龍斌的論述自毀「一個中國」立場，政治操作很失敗，黨主席選舉勝出可能性降低。

郝龍斌接受媒體專訪時表示，中華民國存在的事實，是國民黨存在的最基本理念，不容改變，若北京未來還是堅持不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至兩岸三通有沒有必要再繼續進行下去，可以做重新的考量。

邱毅3日在臉書表示，郝龍斌不是一般人，其父親郝柏村是「反台獨」的指標人物，郝龍斌跟他是同期的台大教授，後來做了新黨立委、新黨主席，扁政府時入閣擔任環保署長，隨後連任兩屆台北市長，又當國民黨副主席，目前正準備角逐國民黨主席，唯一對手是親美親馬的國民黨立委江啓臣。

對於郝龍斌對兩岸的看法，邱毅提到，非常訝異，這不像他所熟悉的郝龍斌，其發言不僅愚蠢，至少有「三大不智」，首先，台灣經濟高度依賴大陸，三通對台灣的好處遠大於大陸，一旦斷了三通，台灣經濟所受到的衝擊難以估計。

邱毅接著指出，郝龍斌的論述自毀「一個中國」立場，成為「一中兩國」，甚至「兩國論」，與總統蔡英文「實質台獨」沒差別；第三，郝龍斌若為黨主席選情，或為討好年輕人，做出「矯枉過正」的論述，可能爭取不到新的支持者，失去原有的傳統支持者，賠了夫人又折兵。

邱毅認為，郝龍斌被蔡英文塑造的「台獨反中氛圍」嚇昏了頭，想走媚俗路缐，擺脫「親中」包袱，且想用矯枉過正來破除其「外省原罪」，爭取本土派的支持，這點與拜會前立法院長王金平的動機有關。

邱毅直言，郝龍斌的政治操作很失敗，使黨主席選情陷於被動，勝出的可能性大大降低，相信這應非原意，而是被人錯誤引導，「不過六十幾歲的人還被誤導，只能說是自己太笨了」。

邱毅還說，在國民黨裡，郝龍斌並非個案，一些想奪權鬥爭的權二代或富二代也是，在這種氛圍下，「搶著跟在民進黨屁股後面做跟屁蟲，積極想討好年輕人的『郝龍斌們』比比皆是。看來這些人，正準備把國民黨帶上萬劫不復的死路」。