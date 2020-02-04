夢幻草莓季到！超商打造期間限定「莓好派對」　必吃芋泥球夾整顆草莓

▲7-11草莓季開跑。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

夢幻草莓季開跑了！超商打造期間限定「莓好派對」，網羅超過50款草莓商品，包括超熱銷的77大湖草莓乳加強勢回歸，還有草莓起司冰淇淋、草莓牛奶手作布丁，更誇張還有百年老店的草莓芋泥球，通通都在7-11吃得到。此次草莓季分為2波推出，另外還有預購商品，草莓控絕對不能錯過。

7-11迎接夢幻草莓季，即日起於全台門市、預購誌展開「莓好派對」活動，且一連祭出2波人氣草莓商品，去年單周狂銷30萬個的77大湖草莓乳加、樂事靜岡草莓味洋芋片等超夯產品也強勢回歸，還有2019年超人氣「乖乖大湖草莓玉米脆條」此次也現身了，喜歡的民眾要把握機會。

而第二波草莓季活動將於2月12日開跑，祭出北海道直輸限定「日本女雷神一口草莓口味巧克力」，適合優雅品嘗、來自日本「Bourbon Alfort草莓巧克力餅」、「Bourbon草莓巧克力風味三角蛋糕」等通通不能錯過。冰淇淋部分，今年也有不少獨家限定冰品，包括「冰福花式水果冰棒-草莓」、「杜老爺甜筒-草莓起司冰淇淋」、「明治草莓三重奏雪糕」等，預計颳起一波粉紅風暴。草莓季指定商品任選享第2件6折的優惠。

飲品部分，今年特地和飛燕煉乳聯名獨家推出「飛燕牌草莓煉乳」，2月12日也有CITY TEA現萃茶「草莓冰茶」及「草莓果茶歐蕾」上市，搭配限定超萌OPEN!草莓杯，全台限量只有15萬杯，售完為止。另10日起也將陸續推出4款草莓冷藏甜點，甜點控也有福。

▲百年老店招牌連珍草莓芋泥球。



而7-11生活美食誌預購-草莓季，精選近11款草莓相關商品，其中，絕對必吃百年老店招牌芋泥球「連珍草莓芋泥球」，香濃微甜的芋泥不僅吃得到芋頭顆粒，還放入一整顆新鮮草莓，光是視覺效果就讓人淪陷，另外還有草莓雪霜寶盒蛋糕，每一口都是滿足，提醒草莓季商品預購至2月9日止。