200片口罩剛到貨就說賣完！他騎車3小時跟物流車驚見「真相」　怒控店員囤貨

▲武漢肺炎掀恐慌，民眾超商外搶買口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控，全台拉起防疫警戒線，尤其是口罩造成全民瘋搶大缺貨，疾管署28日宣布連續3日釋出600萬片口罩至4大超商，且每人限購3片，依舊有多數民眾撲空買不到。

昨（2）日有一名男網友在臉書揪出為何到超商總是「一罩難求」的真相，透露自己從晚上7時至12時跟著物流車連續跑了12家超商，沒想到竟發現有店員疑似為囤貨，在口罩送達門市後並不急著包裝，反倒告知現場等買民眾需等包裝後隔日早上7時才能販售，甚至有門市是直接放進倉庫不賣，讓他當場氣炸直呼：「我見識到了人性！」

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▲網友買不到口罩，指控超商店員囤貨。（圖／翻攝臉書）



一位男網友在臉書分享「保證可以買到超商口罩的方法」，透露近日因弟弟感冒再加上女友家中有口罩需求，開啟了尋找口罩之旅，他指出因得知政府公告2月1日起口罩調降一片為6元，且將在晚上陸續送達超商，於是便在女友家附近7-11等待物流貨車抵達，約莫7時左右貨車到達，下秒立刻打給女友要對方馬上下樓買，孰料又是得到「賣完了」的回應，讓該網友一聽直呼：「不可能！」

該男網友直言：「4盒共200個口罩，怎麼可能一下子就賣完？」於是便騎著車開始跟著物流司機大哥送口罩，也讓他意外發現驚人真相，他指出有些超商門市拿取口罩後會立刻包裝販售，讓有需要的民眾可以及時買到口罩，但也發現有些店有囤貨之疑，在沒有客人於現在等候買口罩時，會說「口罩沒了」、「明天早上才有進貨」，甚至還有明明口罩就在眼前，卻得到「這些貨我們要先包裝，明天早上7時才能賣」，更過分的還有直接放進倉庫裡完全不販售的門市，令他十分傻眼。

「我不知道是超商員工的個人行為，還是超商加盟店主的指示，但防疫物資應該還是要好好的讓有需要的人可以買得到。」該男網友直言，通路企業者應該要善盡監督之責，做好防疫工作，「如果我沒跟車，如果我沒監督，我就不知道這些事實。」他也分享買口罩方法，先確認住家附近超商緊貨時間，以及在進貨時間前提早抵達就能順利買到口罩，最後自己在排隊3小時後，一共買了36個口罩也全數分發給有需要的親友。

貼文曝光後掀起網友正反論戰，有人轟「我怎麼覺得你在刁難店員跟物流」、「你怕店家自己囤貨可是看你的照片和文章，其實囤貨的是你吧」、「大夜工作很辛苦」、「自以為是的正義魔人」，也有網友表示「有些連鎖店家會私藏口罩，貨來就先結帳買下了」、「確實有不老實的店家也被我遇到了，所以才會到處買不到口罩」、「熱心！辛苦了」。對此，7-11表示稍晚將會進行回應。

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