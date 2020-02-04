TCL宣布8月31日起停售黑莓機！　現有設備支援保修至2022年8月31日

▲經典黑莓機。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／外電報導

經典的黑莓機是許多人的回憶，不過BlackBerry Mobile發布最新消息，自2020年8月31日起，現在持有和營運黑莓手機品牌的TCL將不再銷售黑莓手機，這也意味著一個時代的結束。

BlackBerry Mobile表示「我們很遺憾地告訴大家，從2020年8月31日起，TCL通信將不再銷售黑莓品牌的行動設備。同時，TCL將無權設計、製造或銷售任何新的黑莓行動產品」。

加拿大手機品牌黑莓機一向以高度安全性聞名，促過在2016年9月宣布結束所有內部硬體開發，並把硬體與設計授權外包給中國家電公司TCL使用，而TCL就擁有了全球設計銷售黑莓品牌手機的權利，包括黑莓機品牌名稱、Logo等。

TCL也推出了多款全新的黑莓設備，像是BlackBerry Key、Key 2、BlackBerry Motion等等，其中，KEY系列手機特別受到關注，因為它將黑莓的指標性物理鍵盤，帶到了觸控螢幕的世界裡。

可惜的是，這些經典設計依然無法讓黑莓手機跟上潮流。

對於目前市場上已經存在的黑莓設備，TCL表示，將繼續為現有的行動設備提供支援，包括客戶服務和保修服務，並持續至2022年8月31日。

BlackBerry Mobile最後表示，非常感謝所有的合作夥伴、客戶和黑莓粉絲在過去幾年中的支持。

▲TCL將不再銷售黑莓手機。點圖可放大。（圖／翻攝自推特／@BBMobile）