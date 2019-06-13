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BlackBerry KEY2 LE動眼看：一樣走商務定位、實體/虛擬鍵盤混搭使用

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▲▼BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

黑莓機回來台灣市場了！BlackBerry KEY2 LE在本週一（6/10）於PChome 24h與順發3C公開發售；黑莓機此次依然貫徹了先前機種所堅持的商務定位，且仍搭載了實體鍵盤，不過若是你比較虛擬鍵盤的使用方式，BlackBerry KEY2 LE也提供了虛擬鍵盤的選擇提供使用。

碳聚脂材質+防滑設計　機身輕盈不易滑落
在機身設計方面，BlackBerry KEY2 LE外殼採用了碳聚脂材質，機背則是使用防滑的設計方式，讓商務用戶手持手機時輕盈無負擔，且又不容易滑落。

黑莓機最大的特色就在於螢幕下方的實體鍵盤，這是黑莓從以前到現在的堅持，因為該公司認為實體鍵盤才能讓用戶快速、準確地打字。鍵盤中值得注意的細節是，下方的空白鍵還搭載了指紋辨識功能，使用者只要輕輕放上手指，即可快速解鎖。且根據記者的實際體驗發現，黑莓機的指紋解鎖較現在螢幕下指紋解鎖感應速度更快，且感應成功率也較高。

▲▼BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

鍵盤沒注音？呼叫虛擬鍵盤來幫你
在黑莓機的實體鍵盤上，並沒有標示中文輸入的ㄅㄆㄇㄈ，且實際按下實體鍵盤，僅能以倉頡等輸入法輸入中文；若是想使用注音輸入，那麼就要呼叫出虛擬鍵盤，即可使用注音符號，不過實際的螢幕使用範圍可能又會縮小了三分之一。

▲▼BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

在硬體配置方面，BlackBerry KEY2 LE配備Qualcomm Snapdragon 636八核心處理器，並提供了4GB RAM/64GB ROM，支援MicroSD卡擴充容量至256GB；電池效能足夠支援一整日甚至隔日所需電量（混合使用續航力長達22小時）。此款手機支援QC 3.0快充，可在36分鐘完成50%充電量。

▲▼BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

而在鏡頭配置方面，前置鏡頭為800萬畫素，後置雙主鏡頭為1,300萬畫素與500萬畫素雙鏡頭。前鏡頭具備美顏效果、螢幕補光，但不支援人像模式；後置鏡頭則支援人像模式，以及一些簡單的濾鏡，不過並沒有搭載AI場景輔助功能。話雖如此，若是以一般的商務定位來說，BlackBerry KEY2 LE的拍照功能已可滿足一般商務人士所需。

▲▼BlackBerry KEY2 LE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲開啟拍照模式，受限於實體鍵盤的佔比，因此觀看視窗沒有全螢幕手機來得大、舒適。（圖／記者邱倢芯攝）

黑莓改搭Android　保密性依然有保障
對於台灣消費者來說，對於黑莓機的印象應該還保留在他們打造了一套自有系統，且隱私保密性極佳，過去一直是企業商務人士的最愛，美國前總統歐巴馬先前為了國家機密，被要求必須要使用黑莓機。

不過，BlackBerry KEY2 LE目前已改搭載Google的Android作業系統，或許有些人會擔心換了一個新系統，隱私保密性會因此下滑；對此，黑莓機台灣代理商宇崴表示，BlackBerry KEY2 LE仍維持了過去強大的資安功能，雖然換了一套作業系統，不過手機用戶可透過各種隱私管理功能，以確保個人資料、資料存取的安全，例如系統內建的Locker私人資料夾。

另外，BlackBerry KEY2 LE當中也搭載了黑莓機獨有的DTEK安全監測功能，雖時可替用戶手機檢查安全狀態，並主動找出潛在安全漏洞。

根據官方資料顯示，BlackBerry KEY2 LE為了滿足商務人士希望可將工作與私人生活分開的需求，因此內建雙SIM卡配置，擁有個人及公務雙帳戶管理功能，讓你的管理公務及私人生活各方面可不混淆。雙帳戶管理功能有助分開管理個人和公務社交網絡帳戶（如Facebook及Instagram），使用者可在KEY2 LE上以不同帳戶分享訊息。

BlackBerry KEY2 LE支援兩個LINE．WeChat帳戶同時登入；BlackBerry KEY2 LE同時搭載BlackBerry Hub訊息中心功能，綜合電子郵件、訊息、LINE 及其它即時通訊、社交媒體等不同來源，所有訊息一目瞭然。

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關鍵字：黑莓機,BlackBerry KEY2 LE

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