黑莓機回歸！　BlackBerry KEY2 LE 6/10在台發售、售價15,800元

▲BlackBerry KEY2 LE 6/10在台正式發售。（圖／翻攝自BlackBerry台灣代理商宇崴網站）

記者邱倢芯／綜合報導

闊別台灣手機市場已久的黑莓機要回來了！BlackBerry這次由宇崴股份有限公司獲得代理授權，並將在明（10）日在PChome 24及順發3C量販公開發售，MOMO購物網預計稍後跟進上架，建議零售價為15,800元。

KEY2 LE為BlackBerry KEY系列智慧手機最新產品線，搭載Android作業系統；本次引進了Slate（石墨黑）及Atomic（原子紅）二種顏色以供選擇，KEY2 LE保留BlackBerry KEY2系列的設計概念，想是最小化螢幕邊框和更具時代感的新設計外殼等。其他特點包括提供自訂捷徑體驗的快速功能鍵，以及支援Google Assistant、 Google Lens和Google Pay等功能。

據了解，BlackBerry KEY2 LE外殼為碳聚酯材質，手機背蓋結合防滑設計，提供使用者更好的觸感，除了輕盈外也不易滑落。除了搭載全高品質2.5D螢幕外，BlackBerry KEY2 LE外型尺寸與BlackBerry KEY同系手機相似，不但更輕更薄，新改良實體鍵盤，鍵面尺寸還比BlackBerry KEYone放大9%。

黑莓機過去就以實體鍵盤輸入見稱，本次在台上市的BlackBerry KEY2 LE也一樣搭載了實體鍵盤，不過加入了全域快速鍵以提供通用捷徑，一鍵即可切換到常用應用程式、通訊錄和指定功能，毋須回到主畫面或不斷翻頁尋找。BlackBerry KEY2 LE實體鍵盤的每個按鍵均可自訂捷徑，方便隨時查看常用聯絡人或快速啟動各種最愛應用程式。

除此之外，過去黑莓機一直是定位為商務機種，而BlackBerry KEY2 LE亦是以相同的概念為設計出發；其內建雙SIM卡配置，擁有個人及公務雙帳戶管理功能，讓你的管理公務及私人生活各方面可不混淆。雙帳戶管理功能有助分開管理個人和公務社交網絡帳戶（如Facebook及Instagram），使用者可在KEY2 LE上以不同帳戶分享訊息。

更支援兩個LINE．WeChat帳戶同時登入；BlackBerry KEY2 LE同時搭載BlackBerry Hub訊息中心功能，綜合電子郵件、訊息、LINE 及其它即時通訊、社交媒體等不同來源，所有訊息一目瞭然。

在硬體配置方面，BlackBerry KEY2 LE配備Qualcomm Snapdragon 636八核心處理器，並提供了4GB RAM/64GB ROM，支援MicroSD卡擴充容量至256GB；電池效能足夠支援一整日甚至隔日所需電量（混合使用續航力長達22小時）。此款手機支援了QC 3.0快充，可在36分鐘完成50%充電量。