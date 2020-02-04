拿口罩遮車牌！嘉義男偷1萬香油錢還把功德箱丟水溝…監視器全拍下

▲男子偷走功德箱內的香油錢1萬元被抓包。（示意圖／與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者陳羿妏／嘉義報導

謝姓男子因為偷走福德財神廟的功德箱，還使用兇器把鎖頭敲開，把香油錢1萬元全數拿走後，竟然還把功德箱棄置於水溝，而廟方的陳姓負責人發現後連忙報警處理。嘉義地院審理，依攜帶兇器竊盜罪，判謝男有期徒刑8個月。全案仍可上訴。

判決指出，2019年10月9日凌晨，謝男行經嘉義市西區國城三街的福德財神廟，看到功德箱擺放在該廟外牆的顯眼處便大起貪念，趁四下無人先用黑色口罩遮住汽車車牌後，再以不明的堅硬物體破壞功德箱防竊鎖頭，將整個箱子搬到車上，拿走香油錢1萬元，最後將功德箱丟入水溝內離去。

謝男坦承有偷功德箱以及箱內的現金，但聲稱當時防竊鎖頭已經被破壞，並沒有攜帶任何兇器。陳男則說，被偷竊的前一天，他早晚都到廟裡打掃，當時功德箱的鎖頭仍完好無缺，但隔天再去廟裡時便發現功德箱不見，「鎖頭被破壞放在地上」，才趕緊報警處理。

法官勘驗監視器畫面，拍下功德箱被金屬器具破壞遭整箱行竊的過程，不採信謝男說詞確認犯行，而謝男攜帶的金屬器具客觀上足以對於人的生命、身體、安全構成威脅，最終由嘉義地院審理，依攜帶兇器竊盜罪，判謝男有期徒刑8個月。全案仍可上訴。

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