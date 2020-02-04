快訊／故意傳播武漢肺炎病毒最高判死！　散播謠言可判15年

▲武漢肺炎疫情擴散快，大陸黑龍江省祭出嚴厲刑罰防疫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

黑龍江省為了確保武漢肺炎疫情在各方面得到控制，祭出《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》，禁止人民惡意散播相關謠言，或故意傳播新型冠狀病毒病原體，最高可判死刑。

根據《澎湃新聞》報導，黑龍江省高級人民法院公布的《緊急通知》中提到，針對新型冠狀病毒疫情，若有人製造或傳播謠言，或煽動分裂國家、破壞國家統一，或煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，就可能涉嫌違反《中華人民共和國刑法》規定中，觸犯「煽動分裂國家罪」、「煽動顛覆國家政權罪」，最高判刑15年。

▲黑龍江省高級人民法院指出，若故意散播新型冠狀病毒病原體，最高判死刑。（圖／路透）

故意傳播新型冠狀病毒病原體的人，則會被以觸犯「以危險方法危害公共安全罪」，最高可判死刑。另外，若拒絕接受檢疫、強制隔離或治療者，則會依過失造成新型冠狀病毒傳播、危害公共安全，最高判刑7年。

黑龍江《緊急通知》中寫道，若以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員、紅十字會工作人員依法履行，包括針對新型冠狀病毒的防疫、檢疫、強制隔離、隔離治療等預防、控制措施的，則會依「妨害公務罪」，最高判刑3年。

截至4日上午7點38分，大陸全境武漢肺炎確診病例增至19726例，累計死亡425例，疑似病例21558例，治癒人數624人。