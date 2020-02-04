　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／故意傳播武漢肺炎病毒最高判死！　散播謠言可判15年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情擴散快，大陸黑龍江省祭出嚴厲刑罰防疫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

黑龍江省為了確保武漢肺炎疫情在各方面得到控制，祭出《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》，禁止人民惡意散播相關謠言，或故意傳播新型冠狀病毒病原體，最高可判死刑。

根據《澎湃新聞》報導，黑龍江省高級人民法院公布的《緊急通知》中提到，針對新型冠狀病毒疫情，若有人製造或傳播謠言，或煽動分裂國家、破壞國家統一，或煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，就可能涉嫌違反《中華人民共和國刑法》規定中，觸犯「煽動分裂國家罪」、「煽動顛覆國家政權罪」，最高判刑15年。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲黑龍江省高級人民法院指出，若故意散播新型冠狀病毒病原體，最高判死刑。（圖／路透）

故意傳播新型冠狀病毒病原體的人，則會被以觸犯「以危險方法危害公共安全罪」，最高可判死刑。另外，若拒絕接受檢疫、強制隔離或治療者，則會依過失造成新型冠狀病毒傳播、危害公共安全，最高判刑7年。

黑龍江《緊急通知》中寫道，若以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員、紅十字會工作人員依法履行，包括針對新型冠狀病毒的防疫、檢疫、強制隔離、隔離治療等預防、控制措施的，則會依「妨害公務罪」，最高判刑3年。

截至4日上午7點38分，大陸全境武漢肺炎確診病例增至19726例，累計死亡425例，疑似病例21558例，治癒人數624人。

ET快訊
武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完
快訊／武漢包機247台商「3人發燒、1幼童腹痛」　5人急送負
LIVE／疾管署「2地隔離武漢返台247人」　08:30說明
快訊／杭州宣布封城！　「企業暫停開工」人員進出須量體溫
「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答
武漢肺炎「8hrs爆增超過5000例」累計425死　確診人數
快訊／疾管署緊急記者會！武漢返國247人「北中2地隔離」　0
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／杭州凌晨宣布封城！　對居民採最嚴禁令：各單位全封閉管理

不斷更新／武漢肺炎「8hrs爆增超過5000例」累計425死　確診人數破2萬

快訊／故意傳播武漢肺炎病毒最高判死！　散播謠言可判15年

避兩岸論述爭議　陸委會：武漢台人以「春節加班機」模式回家

慈濟募集醫療物資　30萬口罩、上萬件防護衣捐大陸

指5日第二批武漢人員返台訊息不實　陸委會：兩岸目前未有聯繫

鍾南山說話了「不需每次出門都換口罩」　曝最新9大疫情關鍵

大陸抗SARS英雄鍾南山預估：武漢肺炎疫情「未來10天到兩周」達高峰

247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送

247武漢台人踏上歸途　獨漏她懷胎七月被「拒絕登機」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

虎斑犬熱情彈跳空中扭臀你終於來了！網笑翻：這尾有青

快訊／杭州凌晨宣布封城！　對居民採最嚴禁令：各單位全封閉管理

不斷更新／武漢肺炎「8hrs爆增超過5000例」累計425死　確診人數破2萬

快訊／故意傳播武漢肺炎病毒最高判死！　散播謠言可判15年

避兩岸論述爭議　陸委會：武漢台人以「春節加班機」模式回家

慈濟募集醫療物資　30萬口罩、上萬件防護衣捐大陸

指5日第二批武漢人員返台訊息不實　陸委會：兩岸目前未有聯繫

鍾南山說話了「不需每次出門都換口罩」　曝最新9大疫情關鍵

大陸抗SARS英雄鍾南山預估：武漢肺炎疫情「未來10天到兩周」達高峰

247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送

247武漢台人踏上歸途　獨漏她懷胎七月被「拒絕登機」

深夜親上火線檢疫！一早現身記者會累到語頓　陳時中：抱歉，我剛剛才回來

速霸陸新世代Levorg 10月可望問世　將追加2.0升油電車型？

台股反彈上漲！美股四大指數止跌　帶動台股早盤站回11400點

3武漢台商發燒！指揮中心曝「篩檢SOP」：很有秩序，感謝配合

快訊／杭州凌晨宣布封城！　對居民採最嚴禁令：各單位全封閉管理

湯文章／有理仍討不回？增訂消滅時效停止制度

知名製片撒尿逼3人行　女演員悲訴「下體骯髒沒蛋蛋」：體味令人想吐

瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完畢

深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

大陸熱門新聞

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

鍾南山：不需每次出門都換口罩

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

大陸外交部求救！　迫切急需醫療口罩

大陸抗Sars英雄鍾南山：武肺兩周內達高峰

妹子微信炫耀2大疊口罩　結果遭拘留10天

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

習近平主持會議：進一步加強疫情研究

獨／武漢確診台商「反覆發燒」 掛念2小孩能否包機返台

武漢247台人預計11時47分抵桃園！

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

更多熱門

相關新聞

即／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30說明

即／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30說明

滯留武漢的247名台灣旅客，在4日深夜返台，對此疾管署將在08：30召開記者會，說明包機返國處置事宜。

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

台灣疫情第二慘？抗煞專家點出關鍵

台灣疫情第二慘？抗煞專家點出關鍵

7天限購2片口罩　日人：比我們好

7天限購2片口罩　日人：比我們好

關鍵字：

大陸武漢肺炎新型冠狀病毒黑龍江死刑謠言

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃醫　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

買不到消毒用酒精！理科太太分享「替代品」製作法

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面