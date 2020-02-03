班機剛過杭州！武漢247台人預計11時47分抵桃園二航廈

▲2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

記者邱茀濱／綜合報導

首批247位滯留武漢的台人即將返台，他們所乘坐的東方航空MU9004班機，終於在3日晚上9時23分關閉艙門離開空橋，在9時38分順利起飛。據悉，截至晚間10時20分，航班剛抵達杭州市領空，預計11時47分抵達桃園機場第二航廈。

▲東航剛過杭州市，預計11時47分抵達桃園。（圖／翻攝flightradar24）

武漢台協今（3日）早證實，滯留武漢約400名台人中，今晚將有首批約200人搭陸籍航空公司包機返台；近中午時，台人接獲台辦通知開始集合前往天河機場，原訂搭乘晚上6時起飛，東方航空旗下子公司上海航空的包機，但後來身分驗證、檢疫等手續拖延起飛時間，後確定改由東方航空MU9004回台，人數也確定為248人，東航通報起飛時間為晚上9時38分，抵達時間11時47分。

不過，據台商轉述，晚間原訂是248人登記搭機，不過有一名懷有7個月身孕的陸配透過通訊軟體向他表示，原本打算搭乘包機回台，隔離後到丈夫彰化老家待產，但在機場時，工作人員以移民署規定為由拒絕為她辦理登機，因此無法與其他台灣民眾一同抵達。

對於滯留武漢台商包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。目前，桃園機場相關單位已經嚴陣以待，具體執行訊息保密到家。

▲武漢台人搭乘東方航空返台。（圖／徐正文提供）



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