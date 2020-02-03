台灣口罩之亂　病毒專家蘇益仁：目前尚無必要全民戴口罩

▲台南市衛生局指出，台灣目前並沒有社區感染的情況，所以目前全民戴口罩是不必要的。（圖／記者林悅翻攝）

者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情升高，民眾為了防疫四處搶購口罩，卻買不到的亂象，除引起民怨外，政府雖一再呼籲民眾勿搶購口罩，但仍持續發生排隊搶購口罩情況，台南市衛生局指出，國內病毒專家蘇益仁表示，對於武漢病毒，戴口罩確實可以防疫，但是台灣目前並沒有社區感染的情況，所以目前全民戴口罩是不必要的。

根據中央流行疫情指揮中心提醒，民眾為了防止武漢肺炎，以下時機建議戴上口罩：一、有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時；二、進出醫療院所時，應全程配戴口罩；三、出入通風不良、擁擠密閉的空間時；四、本身有慢性疾病的人。並呼籲民眾勿搶購囤積口罩，讓口罩給最需要的人，但民眾似乎不領情，排隊搶購口罩糾紛層出不窮，也引起莫大民怨，武漢肺炎疫情引發之口罩之亂有愈演愈烈之勢。

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台南市衛生局指出，國內病毒專家蘇益仁表示，武漢肺炎的病毒傳染力確實很強，戴口罩也確實可以防疫，但是台灣目前並沒有社區感染的情況，所以全民都戴口罩是不必要的。抗病毒最重要的工作是決戰於境外，不能讓病毒進入社區，而從目前政府各項防疫工作來看，防疫工作做的很好，即使有病例進入台灣，也都控制得很好，社區裡既然沒有病例，從社區裡得到武漢肺炎的機率很低，民眾實在不需都要戴口罩。

今年過年期間的流感疫情並不嚴重，一方面是暖冬，加上現在台灣20歲以下與50歲以上的人大多都有打流感疫苗，即使有流感疫情，應該也不會太嚴重，所以除非本身免疫力低下，或是有流感症狀者，或是前往醫院等場所，才需要戴口罩，一般民眾實在不必這麼急著要戴口罩。