抓到了！新莊藥局囤積「20箱口罩」　檢調介入偵辦





▲新北市政府接獲民眾檢舉，新莊一間藥局囤積「20箱口罩」。（圖／新北市政府法治局）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，導致台灣出現「口罩之亂」，民眾哀號買不到口罩，藥局、超商、賣場全都大缺貨。新北市主任消保官王治宇表示，新北市目前已接到6起檢舉哄抬價格、囤積口罩案件，新莊甚至有一間藥局囤積超過20箱口罩，而且售價比一般市面貴、有疑似哄抬價格的情形，檢調將介入調查進行偵辦。

新北市法制局長黃怡騰表示，行政院2020年1月已經公告，「一般醫用口罩及外科手術口罩」為刑法第251條第1項第3款所定生活必需用品，業者若囤積口罩或哄抬物價，得依傳染病防治法第61條規定，處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科最高500萬元罰金，若消費者囤積過量口罩也同樣觸法。

新北市主任消保官王治宇3日表示，他們近期就接獲6起民眾檢舉業者有囤貨、哄抬物價情形，其中新莊區一間藥局涉嫌囤積超過20箱口罩，進一步追查後更發現有「一盒50片售價350元」哄抬價格嫌疑，加上口罩沒有衛福部編號卻標示為醫療口罩，可能涉及違反公平交易法、商品商標法等，檢調將介入調查。

▲業者若囤積口罩或哄抬物價，得處最高7年有期徒刑，並得併科最高500萬元罰金，（圖／記者周亭瑋攝）

針對民間口罩缺乏情形，新北市長侯友宜除了積極跟中央反映，春節期間也率領相關單位聯合稽查口罩上游工廠、物流中心及下游賣場，希望能盡快正常供應防疫物資，呼籲業者切勿哄哄抬物價、發國難財，現在衛生局、經發局已經全部出動，如果有哄抬物價、囤貨現象，一律從嚴查察，絕不寬貸。

新北市政府表示，民眾若有發現業者哄抬口罩價格、販售不合格口罩以及販售回收口罩等，可以打1950、1999及1922專線檢舉，只要民眾能提出具體事證及業者之資料，相關單位必將積極查察嚴辦，如查獲業者具體違法事證，將移送地方檢察署偵辦，絕不姑息。