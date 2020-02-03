2天接399名公民回武漢　陸外交部讚「中國速度」

▲陸外交部2天派4架專機接回399名公民。（圖／翻攝大陸外交部微信公帳號「領事直通車」）

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩今（3日）指出，短短兩天時間，外交部已協調安排4架次民航包機將自願回國的399名中國公民接回武漢，未來將繼續密切跟蹤形勢發展，採取必要措施幫助滯留海外的中國公民，特別是湖北武漢公民提供必要協助。

華春瑩表示，近期受疫情影響，一些出境旅遊的湖北特別是武漢公民在海外遇到實際困難，中國政府高度重視，對滯留海外的湖北特別是武漢公民回國問題作出妥善安排，「充分體現中國政府始終把人民群眾的冷暖安危放在心頭，始終堅持以人為本的執政理念。」

她提到，透過官方迅速動作，短短兩天的時間，已順利協調安排4架次民航包機將自願回國的399名中國公民接回武漢，「再次展現了中國速度和中國情懷。我們將繼續密切跟蹤形勢發展，採取必要措施幫助滯留海外的中國公民特別是湖北武漢公民提供必要協助。」

考慮到當前新型冠狀病毒肺炎疫情，中國外交部自2月3日起，將於每個工作日下午3時舉行網上例行記者會。下午首場網上例行記者會，共持續1小時5分鐘，華春瑩回答中外記者20個問題，都與武漢肺炎疫情有關。

有記者提問，根據目前的情況，確診病例中有幾個外國人？華春瑩回應，據向有關部門瞭解，截至2月2日，有16名在華外國人感染新型冠狀病毒肺炎，其中2人已治癒出院，14人正接受隔離治療，病情平穩。

▲武漢肺炎疫情掀起「撤僑行動」。（圖／路透）

此外，針對美國將赴華旅行風險提升到最高級別，從2日起禁止過去14天內曾到造訪大陸旅行的所有外國人入境。華春瑩則回應，疫情發生以來，中國政府一直本著對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的房空舉措，甚至超過《國際衛生條例》的要求，被稱讚為設立了新的標杆。

她強調，對各國採取相關的防疫措施表達理解和尊重，但之後話鋒一轉，指出有一些國家，特別是美國，「對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳」。