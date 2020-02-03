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情人節甜蜜約會好所在！朝聖人氣可可夢工廠　DIY巧克力、拍美照討女友歡心

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▲▼情人節,可可,巧克力。（圖／翻攝自Pxhere）

▲巧克力許多人都愛吃，也是情人節、生日等慶祝時刻不可或缺的角色之一。（圖／翻攝自Pxhere）

記者張芳瑜／綜合報導

西洋情人節快到了，象徵濃情蜜意的巧克力想必是許多男子的送禮首選，讓女友吃在嘴裡、甜在心裡，今年除了送巧克力，不如再給女友多些驚喜，直接帶女友去巧克力工廠認識巧克力，兩人還可以一起手做可可甜點。《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查全球巧克力工廠，快把其中前3名網友討論、分享最多的台灣巧克力工廠筆記起來，情人節和另一半一起出發前往，製造更多甜蜜回憶吧。

TOP3 Cona's妮娜巧克力

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Cona's妮娜巧克力創辦人夫妻，以「實現夢想的殿堂」打造「妮娜巧克力夢想城堡」，到這裡不只能吃到好吃的巧克力，還超級好拍，歐風古堡外觀滿足每個想當公主的女孩們，還沒進城就少女心噴發拍個不停。除了華麗的建築設計讓人驚奇之外，城堡還推出光雕秀、巧克力光影互動知識牆，讓參觀更有趣。

抹茶生巧克力、炭培烏龍茶巧克力夏威夷果、檸檬薄片夾心巧克力等特色口味，不只獲得眾多好評，更是獲獎巧克力。來到這麼夢幻的城堡裡，當然要牽著另一半的手一起DIY巧克力，裝飾出獨一無二專屬兩人的成品，用浪漫氛圍寵愛對方。

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

▲▼情人節,可可,巧克力。（圖／翻攝自妮娜巧克力夢想城堡網站）

▲妮娜巧克力夢想城堡外觀夢幻，很適合拍網美照。（圖／翻攝自妮娜巧克力夢想城堡網站）

TOP2 福灣巧克力

2019年以「台灣一號屏東黑巧克力62%」奪下「世界最佳黑巧克力」等ICA世界巧克力大賽總決賽3項金牌的「福灣巧克力」，絕對是熱愛巧克力的女孩們夢寐以求的逸品。工廠位於屏東，巧克力原料使用當地種植的可可豆，再加上台灣茶、櫻花蝦、荔枝等在地食材，製成的巧克力具有濃濃「台味」。

想更了解在地巧克力製程，可以參加專人導覽活動，有機會體驗敲開可可果的驚奇，吃到新鮮可可果肉的酸甜與可可籽的苦澀，還能品嚐現磨巧克力溫熱濃郁的純苦香滑，想自己動手做可可也沒問題，現場還販售巧克力吐司、常溫蛋糕等巧克力製品，情人節就讓女友被滿滿的巧克力包圍，幸福一整天。

地址：屏東縣東港鎮大鵬路100號

▲▼情人節,可可,巧克力。（圖／翻攝自福灣巧克力網站）

▲福灣巧克力從可可樹培育到巧克力製作過程、成品包裝等環節全都參與，深耕地方創生。（圖／翻攝自福灣巧克力網站）

TOP1 宏亞巧克力共和國

喊出宏亞可能讓人感覺陌生、和巧克力連不起來，但只要說出大人小孩都愛吃的「77乳加巧克力」，立刻拉近與宏亞食品的距離。宏亞食品在桃園打造了一座佔地萬坪的巧克力博物館「巧克力共和國」，裡頭除了有介紹可可知識的區域，還有食器模具區，展示過去以及現今關於巧克力採收、食用的工具器皿，也能親眼看見甜點師傅製作巧克力的過程。餐廳還提供了造訪共和國必嚐的巧克力飲品、巧克力火鍋與各式點心，讓人有看有吃大滿足。

情人之間想留下巧克力般令人回味的回憶，就到DIY教室一起製作巧克力，還可以把以特殊慢火細烤、口感像生巧克力入口即化，吃起來又像起司蛋糕綿密細緻的燒生巧克力買回家，將情人節的甜美延續下去。

地址：桃園市八德區介壽路二段巧克力街底

▲▼情人節,可可,巧克力。（圖／翻攝自宏亞巧克力共和國網站）

▲巧克力共和國提供巧克力文化、知識、歷史並結合觀光旅遊，相當適合情侶、親子來此巧克力殿堂消磨一整天時間。（圖／翻攝自宏亞巧克力共和國網站）

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